Có nên mang cà phê đá vào buổi phỏng vấn xin việc?

Trong khi một số người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chỉn chu và phép lịch sự, cho rằng cà phê đá có thể tạo ra ấn tượng "thiếu chuyên nghiệp" thì những người khác lại cho rằng, việc đánh giá ứng viên chỉ dựa trên một món đồ uống là quá khắt khe.

Theo các bản tin truyền thông Mỹ ngày 27/9 (giờ địa phương), Kaitlin Weiaiinen, người đứng đầu một công ty tuyển dụng có trụ sở tại Florida, đã đăng một video lên TikTok vào ngày 23/9, trong đó khuyên người tìm việc không nên mang theo cà phê đá khi đi phỏng vấn.

Cô giải thích rằng, việc mang theo loại đồ uống này có thể khiến ứng viên trông như thể họ không có đủ thời gian để uống hết cà phê trước buổi phỏng vấn, tạo ra ấn tượng quá suồng sã, và khiến buổi phỏng vấn có vẻ chỉ như một việc vặt vãnh trong danh sách những việc cần làm hằng ngày.

Dù chỉ là một trong vô số video đưa ra lời khuyên cho người tìm việc, đoạn clip này đã nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ và thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Các cơ quan truyền thông lớn như The New York Times (NYT) và The Wall Street Journal (WSJ) cũng sớm vào cuộc, đưa tin về vấn đề này với những tiêu đề như "Vụ bê bối cà phê" (Coffee-gate) hay "Cuộc tranh luận lớn về cà phê đá năm 2026".

Những người đồng tình với Waininen cho rằng, việc uống cà phê đá có thể tạo cảm giác thiếu chuyên nghiệp và quá suồng sã. Họ chỉ ra rằng, hơi nước ngưng tụ trên thành cốc, tiếng đá va chạm lạch cạch hay hành động dùng ống hút có thể gây xao nhãng cho người phỏng vấn, thậm chí dẫn đến những sự cố như làm đổ đồ uống. Ngược lại, nhiều người khác cho rằng, việc đánh giá ứng viên dựa trên loại đồ uống họ chọn là quá khắt khe.

Phoebe Gavin, chuyên gia tư vấn về sự nghiệp và kỹ năng lãnh đạo, nhận định rằng, thật bất công khi người tìm việc vốn đã kiệt sức vì thị trường lao động đầy cam go lại phải chịu bất lợi chỉ vì một món đồ uống. Bà cho rằng, tình huống này thực chất phản ánh những vấn đề mang tính hệ thống của thị trường tuyển dụng. Joey Hartsfield, người sáng lập một công ty xây dựng thương hiệu, cũng chỉ trích việc quá chú trọng vào đồ uống, lưu ý rằng các công ty có nguy cơ bỏ lỡ những nhân tài xuất sắc nếu cứ mãi để tâm đến những chi tiết như vậy.

Cuộc tranh luận đã vượt ra khỏi phạm vi chuyện cà phê đá để hé lộ những quan điểm khác biệt về văn hóa công sở giữa các thế hệ. Các nhà phân tích cho rằng, sự việc này làm nổi bật khoảng cách giữa thế hệ trẻ, những người quen thuộc với làm việc từ xa và tương tác trực tuyến và thế hệ đi trước, những người coi trọng các chuẩn mực công sở truyền thống cùng sự chỉn chu, trang trọng.

Các cuộc thảo luận trực tuyến tiếp tục xoay quanh những câu hỏi liên quan: Liệu cà phê nóng có được chấp nhận không? Còn việc mang theo các loại đồ uống hay vật dụng khác thì sao? Và liệu có công bằng không, khi đánh giá ứng viên dựa trên ấn tượng ban đầu trong buổi phỏng vấn? Starbucks và LinkedIn cũng tham gia vào cuộc trò chuyện này. Starbucks đã đăng một bức ảnh chụp người đang cầm ly cà phê đá lên tài khoản Instagram chính thức kèm dòng chú thích: "Bước vào buổi phỏng vấn với phong thái này", trong khi tài khoản chính thức của LinkedIn cũng bình luận theo hướng thể hiện sự "tự tin, đủ năng lực và tràn đầy năng lượng nhờ caffeine".

Một số chuyên gia tuyển dụng nhấn mạnh rằng, các công ty cần đảm bảo những yếu tố không liên quan đến năng lực chuyên môn của ứng viên sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình đánh giá. Tuy nhiên, xét đến tầm quan trọng của ấn tượng ban đầu và phép lịch sự trong các buổi phỏng vấn, bạn nên tránh mang đồ uống vào phòng phỏng vấn để đảm bảo an toàn và tránh những hiểu lầm không đáng có.