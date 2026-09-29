Ngân hàng Nhà nước làm rõ thông tin 'giám sát khách VIP, lãnh đạo ngân hàng'

Tối 29/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) thông tin về dự thảo Thông tư quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng.

NHNN cho biết gần đây xuất hiện một số cách hiểu chưa chính xác, như “đưa khách VIP, lãnh đạo ngân hàng vào diện giám sát chống rửa tiền”, hay yêu cầu theo dõi riêng khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên.

Theo NHNN, đối tượng giám sát trong dự thảo là các “đối tượng báo cáo” như tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức trung gian thanh toán. Đây là các pháp nhân, không phải cá nhân khách hàng hay lãnh đạo ngân hàng.

Việc thu thập thông tin về cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị, điều hành, kiểm soát, cổ đông lớn, tỷ lệ sở hữu, quy mô vốn... nhằm phục vụ công tác giám sát và đánh giá rủi ro. Đây cũng là những thông tin tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo theo các quy định hiện hành, theo NHNN.

Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh minh họa).

Đáng chú ý, NHNN khẳng định việc thu thập số liệu về khách hàng VIP, khách hàng ưu tiên hay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có rủi ro không đồng nghĩa với việc lập danh sách theo dõi riêng các nhóm này.

Theo dự thảo, các tổ chức tín dụng có trách nhiệm báo cáo tổng số lượng khách hàng và phân tách theo một số nhóm đặc điểm để làm dữ liệu đầu vào đánh giá rủi ro tổng thể.

Cách phân loại được xây dựng trên cơ sở phương pháp luận, khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính quốc tế (FATF) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

NHNN nhấn mạnh, thông tin về khách hàng, cổ đông, người quản lý và các chủ thể liên quan chỉ được sử dụng làm dữ liệu phục vụ phân tích, đánh giá rủi ro của tổ chức báo cáo. Các chủ thể này không trở thành đối tượng giám sát riêng và không bị mặc định là có rủi ro hoặc vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.

Cơ quan này cũng khẳng định dự thảo Thông tư không mở rộng “đối tượng báo cáo” hay “đối tượng giám sát” so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, mà chỉ quy định trình tự, thủ tục nghiệp vụ giám sát của NHNN đối với các tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

NHNN đang tiếp tục lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Thông tư trước khi ban hành.