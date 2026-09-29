Niềm tin người tiêu dùng Mỹ chạm mức thấp nhất kể từ năm 2014

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Sự sụt giảm này xuất phát từ tâm lý e ngại của các hộ gia đình khi họ dự báo cả điều kiện kinh doanh lẫn thị trường lao động đều sẽ suy yếu trong 6 tháng tới.

Tổ chức nghiên cứu The Conference Board cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng trong tháng 9/2026 đã giảm mạnh 6,7 điểm xuống mốc 81,9 điểm. Đây là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2014 và thấp hơn mức kỳ vọng 89,2 điểm mà các chuyên gia kinh tế đưa ra trong cuộc thăm dò thực hiện trước đó.

Bà Dana Peterson, chuyên gia kinh tế trưởng tại The Conference Board, nhận định: "Lần đầu tiên kể từ tháng 9/2024, đánh giá của người tiêu dùng về điều kiện kinh doanh hiện tại đã đảo chiều sang trạng thái tiêu cực. Cùng với đó, góc nhìn của người dân về thị trường lao động hiện nay cũng kém lạc quan hơn, dù tổng thể vẫn duy trì trong ngưỡng tích cực".