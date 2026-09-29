Vận tải hàng hóa bằng đường sắt từ Trung Quốc tới Iran tăng 10 lần. Ảnh: WANA

Hãng tin WANA dẫn lời nghị sĩ Zohourian cho hay bằng cách kích hoạt các tuyến đường bộ và đường sắt, Iran cũng có thể xuất khẩu khoảng 400.000 thùng dầu mỗi ngày qua các tuyến giao thông không phải đường biển.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt từ Trung Quốc tới Iran tăng mạnh sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa đường biển. Theo ông Zohourian, khối lượng hàng hóa vận chuyển theo hình thức này đã tăng khoảng 10 lần. Đây là kết quả của việc đưa 3 tuyến đường sắt vào hoạt động và mở rộng năng lực tại các cảng phía bắc Iran.

Đề cập xu hướng vận tải đường sắt từ Trung Quốc tới Iran, ông Zohourian tuyên bố sau khi tuyến đường biển bị phong tỏa, các cuộc tham vấn và triển khai những tuyến đường mới đã giúp lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường sắt từ Trung Quốc tới Iran tăng đáng kể.

Nghị sĩ Iran nhấn mạnh năng lực đường sắt không thể thay thế hoàn toàn vận tải đường biển nhưng có thể trở thành tuyến đường thay thế trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh cho hoạt động ngoại thương của Iran trong điều kiện bình thường.

Ông Zohourian cho rằng thách thức hiện nay là luồng vận chuyển hàng hóa chỉ chủ yếu đi một chiều. Phần lớn hàng hóa được vận chuyển là hàng nhập khẩu, khiến một số đoàn tàu phải chạy rỗng trong hành trình trở về. Theo nghị sĩ này, đẩy mạnh xuất khẩu bằng đường sắt có thể giúp giảm chi phí vận chuyển.

Ông Zohourian cũng đề cập khả năng xuất khẩu khoảng 300.000 - 400.000 thùng dầu mỗi ngày thông qua các tuyến đường bộ và đường sắt. Theo ông, hoạt động xuất khẩu này có thể mở đường cho sự phát triển hơn nữa các tuyến vận tải không phụ thuộc vào đường biển và về lâu dài có thể giúp xây dựng và khai thác đường ống dẫn dầu mỏ trở nên khả thi về mặt kinh tế.