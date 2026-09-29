499 sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2026

Ngày 29/9/2026, Bộ Công Thương tổ chức Họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin, theo Brand Finance, năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,279 tỷ USD, tăng 45,14% so với năm 2020, xếp thứ 32/193 quốc gia được xếp hạng. Giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 năm 2026, có 5 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia, chiếm khoảng 69,1% tổng giá trị của nhóm. Đây là những kết quả đáng tự hào, cho thấy tiềm lực và sự trưởng thành của thương hiệu Việt.

“Hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, xây dựng thương hiệu quốc gia có ý nghĩa chiến lược trong khẳng định bản sắc và vị thế đất nước. Theo định hướng đó, Chương trình Thương hiệu quốc gia tiếp tục phát huy giá trị văn hóa trong xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tăng cường kết nối với ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa và hợp tác quốc tế. Qua đó, mỗi thương hiệu Việt vươn xa sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và sáng tạo” - Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nói.

Theo thông tin của Ban tổ chức, qua quá trình tiếp nhận, rà soát hồ sơ, đánh giá và thẩm định theo hệ thống tiêu chí của Chương trình, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đã được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam tại kỳ xét chọn thứ 10 năm 2026.

Điểm mới nổi bật trong kỳ xét chọn năm 2026 là trọng số dành cho nhóm tiêu chí “Đổi mới, sáng tạo” được nâng từ 180 điểm lên 300 điểm trong tổng thang điểm 1.000 điểm, tương đương 30% tổng số điểm. Sự điều chỉnh này thể hiện rõ định hướng của Chương trình trong giai đoạn mới: việc xây dựng thương hiệu không chỉ dựa trên chất lượng sản phẩm và vị thế thị trường, mà ngày càng gắn chặt với nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học – công nghệ, tài sản trí tuệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

“Kết quả Kỳ xét chọn lần thứ 10 tiếp tục cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm hơn tới xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu; đầu tư cho chất lượng sản phẩm, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh” - ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) nói.

Cũng theo Ban tổ chức, các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận năm 2026 hoạt động trong nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghệ số, viễn thông, tài chính – ngân hàng, hàng không, logistics, cơ khí chế tạo, điện – điện tử, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, dược phẩm, hàng tiêu dùng và các lĩnh vực dịch vụ.

Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức ngày 16/10/2026 tại Hà Nội, với quy mô khoảng 1.500 đại biểu và khách mời.