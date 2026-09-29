Chi bộ Hạ tầng thương mại tạo đột phá trong tham mưu chính sách

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Chi bộ Hạ tầng thương mại đã phát huy tinh thần trách nhiệm, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, Chi bộ tập trung tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, phát triển các mô hình thương mại hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hạ tầng thương mại gắn với bảo đảm an sinh xã hội.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ là tham mưu xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các mô hình thương mại mới. Thực hiện Thông báo số 47-TB/TW, Chi bộ đã chủ động tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 330/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 về thành lập và hoạt động của Sở giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của địa phương.

Việc bổ sung, thay thế các quy định trước đây nhằm giải quyết những điểm nghẽn thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của mô hình giao dịch hàng hóa trong Trung tâm tài chính quốc tế. Đáng chú ý, Chi bộ đã đề xuất chủ trương xây dựng Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh, được thông qua tại Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 08/1/2026. Đây là bước triển khai nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đối với các công cụ kinh tế hiện đại, góp phần tăng cường tính minh bạch của môi trường giao dịch hàng hóa.

Cùng với hoàn thiện thể chế, Chi bộ chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ và tri thức. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Chi bộ chỉ đạo cán bộ, đảng viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ được phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-BCT ngày 19/1/2026.

Các nhiệm vụ nghiên cứu tập trung vào chuyển đổi số trong lĩnh vực phân phối bán lẻ và sở giao dịch hàng hóa. Kết quả nghiên cứu được kỳ vọng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng xuyên biên giới và bảo vệ an ninh kinh tế trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh hoàn thiện thể chế và thúc đẩy chuyển đổi số, xác định phát triển hạ tầng thương mại gắn với bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ quan trọng, Chi bộ đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản; Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025; cùng Đề án đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới với Campuchia. Thông qua các chương trình, đề án này, việc đầu tư hạ tầng thương mại tại vùng sâu, vùng xa góp phần ổn định đời sống nhân dân, tăng khả năng tiếp cận hàng hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đối với công tác phát triển và quản lý chợ, Chi bộ đã nhận diện những bất cập trong thực tiễn, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chủ trương và hiện đang xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 60/2024/NĐ-CP ngày 5/6/2024 về phát triển và quản lý chợ. Việc hoàn thiện cơ chế, chính sách hướng tới tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho phát triển mạng lưới chợ, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, Chi bộ tham mưu, góp ý triển khai xây dựng Thông tư phân loại, phân hạng trung tâm logistics và Đề án phát triển các mô hình outlet, cửa hàng miễn thuế tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc đồng thời triển khai các nhiệm vụ về hoàn thiện pháp luật, nghiên cứu khoa học và phát triển hạ tầng thương mại cho thấy định hướng gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chuyên môn của Chi bộ Hạ tầng thương mại, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường trong nước trong tình hình mới.