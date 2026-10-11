Gieo tri thức, thắp sáng niềm tin

Cô giáo Lê Thị Ánh Dương hướng dẫn học sinh khiếm thị trong giờ tiếng Anh.

Vượt qua bóng tối

Năm 2000, sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh, hệ cao đẳng, Trường Đại học Hồng Đức, cô giáo Lê Thị Ánh Dương về giảng dạy tại một trường THCS trong tỉnh. Cuộc sống của cô trôi đi êm đềm với công việc đứng lớp và những dự định đang chờ phía trước.

Vào một buổi tối năm 2001, trên đường đi dạy về, cô bất ngờ bị tạt axit vào người rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, trước mắt là bóng tối, toàn thân bỏng rát, nhưng điều khiến cô đau lòng hơn khi biết người gây ra bi kịch này là người yêu cũ và em trai của anh ta.

Để có tiền chạy chữa cho con gái, bố mẹ cô đã phải bán hết tài sản, thậm chí cả căn nhà. Sau 16 lần phẫu thuật, khuôn mặt cô vẫn bị biến dạng và đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng. Mặc cảm, tuyệt vọng, có những lúc cô muốn tìm cái chết như một cách để khép lại những tháng ngày tưởng chừng như không có lối thoát.

Được mẹ động viên, năm 2002, cô đến sinh hoạt tại Hội Người mù TP Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành). Từ học Tin học, học chữ nổi Braille, cô từng bước thích nghi với cuộc sống mới. Năm 2004, cô được nhận làm giáo viên tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cho người mù, Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa.

Các em học sinh khiếm thị chăm chú nghe cô giáo Lê Thị Ánh Dương giảng bài.

Trao con chữ, gửi niềm tin

Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề cho người mù, Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 50 học sinh, em nhỏ nhất 7 tuổi, em lớn nhất 18 tuổi. Có em trong tỉnh, có em từ các tỉnh ngoài về đây học tập. Xa gia đình, lại khiếm thị, những ngày đầu, nhiều em còn rụt rè, thiếu tự tin. Thấu hiểu những bỡ ngỡ, mặc cảm của học trò, gần 25 năm qua, cô Lê Thị Ánh Dương luôn đồng hành cùng các em. Cô kiên nhẫn hướng dẫn từ cách phát âm, đọc từ mới đến đặt câu bằng tiếng Anh, giúp các em tiếp thu kiến thức và tự tin hơn vào khả năng của mình.

Cô Dương chia sẻ: “Niềm vui lớn nhất với tôi là nhìn các em tiến bộ mỗi ngày”.

Không chỉ dạy kiến thức, cô còn cùng các thầy cô tại Trung tâm hướng dẫn các em cách đi lại, tự chăm sóc bản thân, sinh hoạt, giao tiếp và từng bước hòa nhập với cộng đồng.

Em Nguyễn Khánh Vân, phường Đông Quang chia sẻ: “Em đã có 4 năm học tập và sinh sống tại trung tâm. Những ngày đầu xa nhà, em còn nhiều bỡ ngỡ. May mắn, em luôn được cô Dương quan tâm, động viên và dạy tiếng Anh. Nhờ sự tận tình của cô, em mạnh dạn hơn, tự tin hòa nhập với môi trường mới và cố gắng học tập tốt”.

Bến đỗ bình yên

Sau những mất mát, Ánh Dương đã tìm thấy hạnh phúc riêng. Hơn 20 năm qua, người đồng hành cùng cô là anh Nguyễn Đình Cường. Thấu hiểu những thiệt thòi của người mình yêu, anh luôn muốn được ở bên, sẻ chia và che chở. Ban đầu, cô không khỏi lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Nhưng sự chân thành của anh đã khiến cô mở lòng, đón nhận hạnh phúc.

Năm 2005, hai người đã nên duyên chồng vợ. Năm 2008, niềm vui được nhân đôi khi cô con gái đầu lòng chào đời. Mới đây, con gái cô vừa trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, mang đến niềm vui cho gia đình.

Trong cuốn tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy”, nhà văn Nga Nikolai Alekseyevich Ostrovsky viết: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí...”. Cô giáo Lê Thị Ánh Dương đã chọn cho mình cách sống như thế. Bởi, cô không để những vết thương của quá khứ trở thành bóng tối níu giữ cuộc đời mình mà tìm thấy niềm vui trong việc dạy học và gia đình. Hằng ngày, cô vẫn miệt mài bên học trò, trao từng con chữ và tiếp thêm động lực để các em tự tin bước tiếp.