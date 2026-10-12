Sinh hoạt chuyên đề cho phạm nhân nữ nhân Ngày Quốc tế phụ nữ 20/10

Tại chương trình, các phạm nhân nữ được tuyên truyền, giáo dục về tinh thần hướng thiện, ý thức sửa chữa lỗi lầm, chấp hành tốt nội quy, quy định; trang bị kiến thức về kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe. Qua đó, động viên các phạm nhân tích cực cải tạo, rèn luyện, xây dựng niềm tin vào tương lai, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Đại biểu dự chương trình.

Văn nghệ tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo Trại Tạm giam và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phong động viên các phạm nhân nữ giữ vững niềm tin, tích cực rèn luyện, chấp hành nghiêm các quy định, nỗ lực cải tạo tốt để sớm trở về đoàn tụ với gia đình, trở thành người có ích cho xã hội.

Thượng tá Hoàng Cương Quyết - Phó giám thị Trại Tạm giam phát biểu tại chương trình.

Lãnh đạo Hội LHPN phường Tân Phong tặng quà cho cháu bé được Hội Phụ nữ cơ sở Trại Tạm giam nhận nuôi.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Phong trao tặng 8 suất quà cho phạm nhân nữ và 1 cháu bé là con của người bị tạm giam đang được Hội Phụ nữ cơ sở Trại Tạm giam nhận nuôi, hỗ trợ. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, động viên phụ nữ đang chấp hành án, góp phần giúp họ ổn định tư tưởng, nỗ lực cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình và cộng đồng.