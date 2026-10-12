Chiều 12/10, hành trình Chia sẻ cùng thầy cô với chủ đề "Lớp học reo vui" đã dừng chân tại Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương - điểm trường Tà Lang Giàn Bí (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng﻿). Ảnh: Giang Thanh

Đây là điểm dừng chân đầu tiên ở khu vực miền Trung của chuỗi School Tour 2026 trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ cùng thầy cô﻿ do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Sau Đà Nẵng, hành trình sẽ tiếp tục dừng chân tại các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tôn vinh cô Nguyễn Thị Hồng Luyến - giáo viên Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, một trong 34 giáo viên tiêu biểu được tuyên dương trong chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026. "Đây là niềm vinh dự, nguồn động viên to lớn để tôi tiếp tục cống hiến, gắn bó với nghề và mang lại nhiều giá trị hơn nữa cho học sinh", cô Luyến nói.

Theo cô Nguyễn Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương, thầy cô và các em học sinh rất hạnh phúc khi trở thành điểm đến đầu tiên của chương trình "Lớp học reo vui" ở khu vực miền Trung.

Các học sinh ở điểm trường đều là người đồng bào Cơ Tu, nhiều thầy cô giáo cũng là người đồng bào Cơ Tu đã học tập, trưởng thành và quay trở lại giảng dạy tại trường.

"Sự quan tâm của hành trình "Lớp học reo vui" và chương trình Chia sẻ cùng thầy cô là động lực để các giáo viên đang giảng dạy ở vùng xa, vùng khó tiếp tục bám bản, gieo chữ, gắn bó với sự nghiệp trồng người", cô Ngọc nói.

Bên cạnh tặng quà cho giáo viên được tuyên dương, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất học bổng và quà cho học sinh vượt khó học tốt﻿ cùng các phần quà tri ân cho giáo viên và cán bộ nhà trường.

Điểm trường Tà Lang Giàn Bí của Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương như được "khoác" áo mới khi hành trình "Lớp học reo vui" ghé chân với Góc tri ân cùng hàng trăm lời nhắn gửi thầy cô, các phòng học được trang trí nhiều sắc màu, các em học sinh rạng rỡ trong trang phục truyền thống...

Bên cạnh việc làm mới lớp học, chương trình còn mang đến những giờ phút sôi động cho gần 100 học sinh Cơ Tu với những trò chơi, trạm trải nghiệm được thiết kế phù hợp với từng cấp học như: Trúc xanh, Đuổi màu bắt ý, Rung chuông vàng, Vượt rào tri thức...

Hào hứng tham gia các hoạt động, em Võ Thị Thanh Nhi (học sinh lớp 4/9, Trường Tiểu học Trưng Nữ Vương) cho biết: “Hôm nay, em rất vui vì được tham gia nhiều trò chơi mới. Các hoạt động vừa thú vị, vừa giúp chúng em học thêm nhiều điều hay. Các phòng học cũng đẹp và rực rỡ hơn. Em mong sẽ có thêm nhiều chương trình như thế này để chúng em được vui chơi, trải nghiệm và học tập tốt hơn”.

Được biết, School Tour "Lớp học reo vui" là điểm mới của chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026, được triển khai với quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Trong hơn một tháng, hành trình dừng chân tại 12 trường tại 12 tỉnh thành trên cả nước và dành nguồn lực để cùng nhà trường làm mới không gian học tập, tổ chức chuỗi hoạt động trải nghiệm cho học sinh, tri ân các thầy cô giáo﻿ bám bản ở các địa bàn khó khăn.