Gieo những hạt mầm hạnh phúc

Gieo yêu thương từ những mùa trăng

Nhiều năm qua, vào mỗi dịp trung thu, Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh đều tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các em đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị, Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch và những mái ấm tình thương trên địa bàn. Qua các chương trình như “Ươm nắng yêu thương”, “Vầng trăng cho em”, “Thu gom đồ cũ, đổi lấy yêu thương” cùng hoạt động gây quỹ nhân ái đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên nhiệt tình hưởng ứng.

Tết Trung thu-ngày hội của trẻ thơ được các trường học chú trọng tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa - Ảnh: NVCC

Mùa trung thu năm nay, Đoàn trường tiếp tục tổ chức chương trình “Gieo mầm yêu thương-mầm sẻ chia” dành tặng các em học sinh tại Trường Giáo dục chuyên biệt Quảng Trạch. Với nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, múa lân, trò chơi, trao quà và cùng các em phá cỗ, chương trình không chỉ mang đến niềm vui trong ngày hội trăng rằm mà còn gửi gắm thông điệp về tình yêu thương, sự đồng cảm và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Thầy giáo Nguyễn Thành Nam, Bí thư Đoàn trường THPT Lương Thế Vinh, cho biết: Trong nhiều năm qua, Đoàn trường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động nhân ái, thiện nguyện. Qua đó tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần “tương thân tương ái” và hiểu sâu sắc hơn về giá trị của sự sẻ chia. Mỗi phần quà được trao đi không chỉ mang đến niềm vui cho người nhận mà còn giúp đoàn viên, thanh niên có thêm những bài học thiết thực về trách nhiệm, sự đồng cảm và lối sống vì cộng đồng.

Ở bậc mầm non, hoạt động vui Tết Trung thu cũng được các nhà trường tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế và tâm lý lứa tuổi. Cô Cao Hồng Xoan, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuyên Sơn (xã Tuyên Sơn) cho hay: Năm nay, nhà trường không tổ chức trung thu theo quy mô toàn trường mà học sinh được tham gia các chương trình do xã tổ chức. Tại các lớp, giáo viên tại chủ nhiệm cũng chủ động xây dựng các hoạt động phù hợp để trẻ được trải nghiệm, tìm hiểu ý nghĩa của Tết Trung thu, tham gia trò chơi và cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ.

Với Trường mầm non Tuyên Sơn, trung thu chỉ là một trong nhiều hoạt động được nhà trường chú trọng tổ chức hằng năm nhằm xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, gần gũi. Trường còn thường xuyên triển khai các hoạt động trải nghiệm lồng ghép với văn hóa địa phương, tạo điều kiện cho trẻ tham gia các trò chơi dân gian, rèn luyện thể chất và phát triển năng khiếu. Bên cạnh các hoạt động vui chơi, nhà trường luôn dành sự quan tâm đến những trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đây được xem là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nơi mỗi trẻ đều được yêu thương, chia sẻ và quan tâm, để các em có cơ hội phát triển trong sự chăm sóc và đồng hành của thầy cô, bạn bè.

Khi trường học là không gian trải nghiệm

Những năm qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng “trường học hạnh phúc”, lấy yêu thương, an toàn và tôn trọng làm những giá trị cốt lõi. Từ việc xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp, quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật đến tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục văn hóa truyền thống, mỗi nhà trường đang từng bước tạo dựng môi trường để học sinh cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội phát huy khả năng của mình.

Trường học còn là không gian trải nghiệm của học sinh - Ảnh: Nh.V

Cùng với việc chăm lo các điều kiện vật chất, nhiều trường đang chú trọng đổi mới cách tổ chức giáo dục theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn quan tâm đến bữa ăn, giấc ngủ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của học sinh; đồng thời khuyến khích các em mạnh dạn bày tỏ ý kiến, phát huy tính sáng tạo trong học tập và rèn luyện.

Hoạt động giáo dục cũng được mở rộng ra ngoài không gian lớp học, tăng cường các hoạt động trải nghiệm gắn với thực tiễn. Học sinh có thể học tại các di tích lịch sử, thư viện, sân trường hay dưới những tán cây; được tự tay làm thiệp, gói bánh, trồng rau, tham gia ngày hội STEM, trồng cây, thu gom và phân loại rác, tìm hiểu về bảo vệ môi trường. Từ những hoạt động “học đi đôi với hành” ấy, các em từng bước chuyển từ việc “được nghe” sang “được làm”, qua đó hình thành kỹ năng hợp tác, biết chia sẻ, nâng cao ý thức trách nhiệm và học cách tôn trọng sự khác biệt.

Ở bậc mầm non, nhiều trường xây dựng vườn cổ tích, vườn quê, chợ quê, thư viện, góc STEAM, góc nghề nghiệp và các khu vui chơi để tạo không gian trải nghiệm phong phú cho trẻ. Mỗi dịp Tết Trung thu các trường đều chuẩn bị mâm cỗ, tổ chức trò chơi dân gian, múa lân hay hoạt động làm đồ chơi truyền thống. Qua đó, giúp trẻ tìm hiểu văn hóa, phát triển kỹ năng giao tiếp, dạy trẻ tinh thần hợp tác và chia sẻ.

Những mâm cỗ trung thu được cùng nhau chuẩn bị, những món quà được trao đi hay mỗi khu vườn được chăm sóc, mỗi làn điệu dân gian được cất lên… đều có thể trở thành một “hạt mầm” được gieo vào tâm hồn học sinh. Từ từng hạt mầm ấy, các em được học cách yêu thương, biết sẻ chia, sống có trách nhiệm và trân trọng những điều tốt đẹp xung quanh mình.

Một điểm nhấn trong xây dựng môi trường học tập thân thiện là đưa văn hóa truyền thống vào đời sống học đường. Thông qua các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ dân gian, những làn điệu dân ca, các loại hình nghệ thuật truyền thống và môn thể thao dân tộc, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm và cảm nhận những giá trị văn hóa của quê hương.

Thực tế cho thấy, xây dựng "trường học hạnh phúc" là quá trình thay đổi bền bỉ từ nhận thức đến hành động của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ở đó, người thầy biết lắng nghe, thấu hiểu, học sinh được phát huy tính sáng tạo và có sự đồng hành của phụ huynh trong mọi hoạt động. Và chỉ khi mỗi ngày đến trường đều mang lại cho học sinh cảm giác được yêu thương, sẻ chia, những giá trị của "trường học hạnh phúc" sẽ không còn nằm trên khẩu hiệu mà trở thành một phần tự nhiên trong môi trường học đường.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Hương nhấn mạnh: Một tiết học có thể chưa thật hoàn hảo, một sản phẩm của học sinh có thể chưa đẹp, nhưng điều quan trọng là các em được trực tiếp trải nghiệm, được thử sức, được sáng tạo và từng bước trưởng thành. Qua mỗi trải nghiệm, học sinh có thêm sự tự tin, bản lĩnh và hành trang để vững vàng hơn trên chặng đường phía trước. Đó mới là ý nghĩa và thành công mà những người làm giáo dục hướng tới.