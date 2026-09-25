Ổn định trường lớp sau sắp xếp

Tại Trường Mầm non Pu Nhi, xã Pu Nhi, nhịp sinh hoạt của trẻ đang được duy trì đều đặn. Các hoạt động học tập, vui chơi, ăn, ngủ được tổ chức theo lịch; giáo viên chủ động điều chỉnh cách tổ chức hoạt động phù hợp với độ tuổi, tạo môi trường để trẻ được chăm sóc, học tập và vui chơi trong điều kiện an toàn, ổn định.

Đây là yêu cầu được nhà trường chú trọng ngay sau khi sáp nhập từ các trường mầm non: Háng Trợ, Noong U và Pu Nhi. Sau sáp nhập, trường có 45 lớp với hơn 980 trẻ, quy mô lớn hơn và địa bàn quản lý rộng hơn, nên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ được nhà trường tổ chức sát với điều kiện của từng điểm trường.

Cô giáo Lò Thị Lan, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để hoạt động ổn định sau sáp nhập, nhà trường chủ động nắm tình hình từng nhóm, lớp, rà soát sĩ số và bố trí giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế. Đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể. Phòng học và các thiết bị phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ được kiểm tra, sắp xếp lại. Những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành được nhà trường kịp thời điều chỉnh, bảo đảm các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ được duy trì nền nếp.

Gần 1 tháng sau khi hoạt động theo mô hình mới, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Pu Nhi đã từng bước ổn định việc dạy và học. Năm học 2026 - 2027, trường có 51 lớp với 1.258 học sinh tổ chức tại 1 điểm trường chính, 2 phân hiệu và 3 điểm trường lẻ. Mạng lưới trải rộng, yêu cầu lớn nhất đặt ra là bảo đảm học sinh ở các điểm trường đều được học tập theo đúng chương trình, duy trì sĩ số và thời gian học.

Thầy giáo Lê Văn Ngoan, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, nhà trường thường xuyên nắm tình hình tại từng điểm trường, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức dạy học. Các tổ chuyên môn phối hợp thống nhất nội dung, tiến độ thực hiện chương trình; sách giáo khoa, thiết bị và đồ dùng dạy học được kiểm tra, bổ sung, điều chuyển phù hợp với điều kiện từng điểm trường. Cùng với bảo đảm sĩ số, nhà trường tăng cường phối hợp giữa các điểm trường, thống nhất cách tổ chức dạy học, qua đó bảo đảm học sinh được học tập đầy đủ, đúng chương trình.

Giờ học của học sinh Trường PTDTBT THCS Mường Pồn, xã Mường Pồn.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Mường Pồn, nền nếp học tập được gắn với việc bảo đảm điều kiện sinh hoạt cho học sinh. Đối với học sinh bán trú, sau giờ học trên lớp còn là thời gian ăn, nghỉ, tự học và sinh hoạt tại trường. Vì vậy, cùng với tổ chức các hoạt động dạy học theo kế hoạch, nhà trường chú trọng điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, giúp học sinh, nhất là các em ở xa, có môi trường học tập ổn định.

Thầy Hoàng Huy Bình, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này, trường có 27 lớp với 955 học sinh, tổ chức tại 1 trường chính và 1 phân hiệu. Sau sáp nhập, nhà trường tập trung tạo sự thống nhất trong đội ngũ, phân công nhiệm vụ rõ ràng và kiện toàn các tổ chuyên môn. Các phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học được kiểm tra, bố trí phù hợp với yêu cầu chương trình; điều kiện phục vụ học sinh bán trú cũng được rà soát. Trong quá trình vận hành, những nội dung chưa phù hợp được nhà trường điều chỉnh kịp thời, qua đó bảo đảm kế hoạch giáo dục thực hiện đúng tiến độ, nền nếp dạy và học được duy trì.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp mạng lưới trường học, giảm từ 466 xuống còn 194 cơ sở. Quy mô sắp xếp lớn đặt ra yêu cầu vừa hoàn thành việc tổ chức lại các đầu mối, vừa bảo đảm hoạt động giáo dục diễn ra bình thường. Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung hướng dẫn các đơn vị rà soát điều kiện thực tế, xây dựng phương án tổ chức dạy học phù hợp với quy mô học sinh, địa bàn và đặc điểm từng cơ sở. Đồng thời theo dõi quá trình vận hành để kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Bà Hoàng Tuyết Ban, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sau sắp xếp, ngành tập trung ổn định tổ chức và phân bổ các nguồn lực phù hợp với mô hình trường lớp mới, bảo đảm hoạt động giáo dục được duy trì liên tục, học sinh được tiếp cận đầy đủ các điều kiện học tập. Ngành chỉ đạo các cơ sở giáo dục rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; ưu tiên sửa chữa, bổ sung những hạng mục cần thiết và điều chuyển, bố trí lại những nguồn lực phù hợp giữa các đơn vị. Qua đó, từng bước khắc phục những bất cập sau sắp xếp, nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực giáo dục.

Sau gần một tháng bước vào năm học mới, các cơ sở giáo dục trên địa bàn đang từng bước ổn định tổ chức, duy trì hoạt động dạy và học theo mô hình mới. Khi trường lớp, đội ngũ và các điều kiện giáo dục đi vào nền nếp, nguồn lực sau sắp xếp được sử dụng hiệu quả hơn, tạo nền tảng để các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục trong năm học 2026 - 2027.