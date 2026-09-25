Nữ tiến sĩ 31 tuổi bỏ việc ở bệnh viện lớn, làm công việc 'bấp bênh'

Câu chuyện của Lưu Tử Hàm, 31 tuổi, gần đây thu hút sự chú ý sau khi cô quyết định nghỉ việc ở bệnh viện để trở thành shipper.

Lưu Tử Hàm quê ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Cô nhận bằng tiến sĩ vào tháng 11/2022. Trước khi tốt nghiệp, cô vào làm tại một bệnh viện hàng đầu ở Chu Hải, đồng thời tham gia chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa tâm thần và thực hiện nghiên cứu sau tiến sĩ.

Lưu Tử Hàm từng là bác sĩ khoa tâm thần. Ảnh: Sina

Lưu Tử Hàm cho biết trong thời gian làm việc, cô được bệnh nhân và đồng nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, lối làm việc "theo khuôn mẫu" không phù hợp với cuộc sống mà cô mong muốn.

Sau một thời gian đấu tranh với chính mình, cô quyết định nghỉ việc.

"Việc có bằng tiến sĩ có thể mang lại thu nhập tốt và sự công nhận về chuyên môn, nhưng không có nghĩa là tôi đã tìm được cuộc sống phù hợp với mình. Mọi người có thể ngưỡng mộ tôi vì tấm bằng, nhưng họ sẽ không tiếp tục tò mò xem tôi thực sự là người như thế nào", cô nói.

Tháng 2/2026, Lưu Tử Hàm nghỉ việc và rời bệnh viện. Sau đó, cô đi du lịch, rồi lần lượt làm nhiều công việc như bán đồ ăn sáng, hát tại quán bar và giao đồ ăn.

"Tôi thực sự thích chạy xe điện trên đường, nhận đơn rồi giao đồ ăn đến tận nhà cho mọi người. Công việc này mang lại cho tôi cảm giác mình đang làm một việc có ý nghĩa và niềm vui đến ngay lập tức", cô chia sẻ.

Lưu Tử Hàm nói rằng cô thích cảm giác chạy xe ngoài đường và đi giao đồ ăn. Ảnh: Sina

Theo Yangtze Evening Post, hiện Lưu Tử Hàm làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau trong ngày, không có lịch làm việc cố định cũng không có mức thu nhập hàng tháng ổn định. Trên hành trình này, cô kết bạn với nhiều người.

Theo cô, những người giao hàng thường nhắc nhau về tình hình giao thông, còn các ca sĩ và người bán hàng rong cũng hỗ trợ, quan tâm lẫn nhau. Những tương tác ấy giúp cô cảm nhận rõ hơn sự gắn kết với công việc và nơi mình đang sống.

Cô nhận ra rằng bên ngoài thành tích, thâm niên và sự cạnh tranh, con người vẫn có thể dành cho nhau sự quan tâm, hỗ trợ một cách trực tiếp và chân thành.

Lưu Tử Hàm nhìn lại con đường trước đây của mình và gọi đó là một hành trình "chạy theo thành tích": Học tập tại Hà Bắc, học lại lớp 12 tại Trường THPT Hành Thủy, sau đó vào trường y, học tiến sĩ và cuối cùng làm việc tại bệnh viện.

Không thích tiếp tục "chạy theo thành tích" và công việc mang tính khuôn mẫu, cô thử sức với nghề ca hát. Ảnh: Sina

Trong suốt thời gian đó, cô luôn nghĩ cách để trở nên nổi bật hơn, tiến gần hơn tới hình mẫu "hoàn hảo" mà người khác và xã hội kỳ vọng.

Chỉ sau một thời gian dài đối mặt với những giai đoạn suy sụp và lo âu, cô mới bắt đầu nhìn lại cuộc sống của mình.

Thay vì tiếp tục theo đuổi thêm những thành tích, Lưu Tử Hàm nhận ra điều cô cần là sự bình yên trong tâm hồn, những tương tác ấm áp với mọi người và quyền được tự lựa chọn cách sống.

"Tôi chưa bao giờ biết rằng cuộc sống có thể có nhiều khía cạnh đến vậy và cũng có thể được sống theo nhiều cách đến vậy", cô nói.