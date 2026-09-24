TP.HCM tính in sách giáo khoa để học sinh mượn

Chiều 24/9, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Tổ đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, đơn vị bầu cử số 6, tiếp xúc cử tri các phường: Bình Tiên, Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Diên Hồng, Bình Phú, Hòa Hưng, Vườn Lài.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Hồng Quang, phường Vườn Lài, phản ánh tình trạng cung ứng sách giáo khoa cho năm học mới còn thiếu, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 24/9.

Theo phản ánh, nhiều gia đình phải tìm mua sách ở nhiều nơi, trong khi có trường hợp đã đăng ký từ năm học trước nhưng vẫn chưa được cung ứng đầy đủ. Cử tri đề nghị rà soát, chấn chỉnh quy trình in ấn, cung ứng và phân phối sách giáo khoa, bảo đảm học sinh có đầy đủ sách, tài liệu ngay từ đầu năm học.

Thông tin tại buổi tiếp xúc, Bí thư Trần Lưu Quang cho biết ông đã trao đổi ngay với Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM để nắm tình hình.

Theo thông tin ông nhận được, tính đến 14h ngày 24/9, TP.HCM còn thiếu 8.286 cuốn sách giáo khoa, chiếm 0,04%, chủ yếu là sách Công nghệ lớp 9 và Lịch sử - Địa lý ở một số lớp.

Trong đó, môn Lịch sử - Địa lý đang được nhà xuất bản giao; môn Công nghệ lớp 9 đang được nhà xuất bản in. Giải pháp ở các trường khi thiếu sách là thầy cô giảng bằng slide và học sinh mượn sách của nhau.

Ông Quang cho biết, trước đây có 4 bộ sách giáo khoa, nay chỉ còn một bộ.

Liên quan đến việc này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh nội dung sách giáo khoa theo hướng có giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời đa dạng hóa các đơn vị tham gia biên soạn, thay vì chỉ có Nhà xuất bản Giáo dục.

TP.HCM cũng đã có chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa. Nếu không có gì thay đổi, từ năm sau, thành phố sẽ in sách để đưa vào thư viện các trường, phục vụ việc cho học sinh mượn, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

"Nhà nào khó khăn là cho mượn, nhưng mà mượn là phải giữ, hư là phải đền", ông Trần Lưu Quang nói.

Theo hướng này, thay vì mỗi năm phụ huynh phải mua trọn bộ sách cho con, sách giáo khoa sẽ được bổ sung vào thư viện trường để học sinh có thể mượn và sử dụng. Đây cũng là phương án TP.HCM tính toán nhằm giảm áp lực chi phí và tạo điều kiện để học sinh có đủ sách phục vụ học tập.