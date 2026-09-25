Nâng chuẩn chất lượng cho mỗi điểm trường mầm non

Một giờ học gieo hạt của học sinh Trường Mầm non Bình Minh (phường Hải Châu). Ảnh. T.HÀ

Đồng bộ đội ngũ, chuyên môn

Để mô hình mới vận hành hiệu quả, thời gian qua, ngành giáo dục thành phố tăng cường tập huấn, rà soát điều kiện từng cơ sở, hướng đến thu hẹp chênh lệch và bảo đảm chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở mỗi điểm trường mầm non.

Theo đó, khối mầm non tập trung hướng dẫn và tổ chức hoạt động sau sắp xếp, trong đó cán bộ quản lý được trao đổi 4 nhóm nội dung gồm: quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất; tổ chức đội ngũ; quản trị hệ thống nhiều điểm trường; xây dựng kế hoạch phát triển, văn hóa tổ chức sau sắp xếp và quản lý, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành.

Điểm cốt lõi đặt ra là chất lượng giáo dục cần được quản lý trên cùng một mặt bằng chung. Kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn mới hướng tới nguyên tắc “một nhà trường - một chiến lược - một chuẩn chất lượng”, từng bước thu hẹp khoảng cách về đội ngũ, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục và chất lượng chăm sóc, giáo dục giữa các điểm trường.

Vì vậy, cơ sở vật chất, thiết bị, điều kiện tổ chức bán trú, hạ tầng số và chất lượng chăm sóc, giáo dục cần được rà soát cụ thể, xác định đúng những nơi cần ưu tiên đầu tư. Bên cạnh cơ cấu tổ chức, việc xây dựng văn hóa chung cũng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi điểm trường có thể giữ những đặc điểm, nền nếp riêng nhưng cần có sự thống nhất về mục tiêu, trách nhiệm và chuẩn mực trong toàn trường...

Theo bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, sắp xếp tổ chức phải gắn với đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường. Các trường cần rà soát cơ cấu tổ chức, đội ngũ, cơ sở vật chất, cơ chế điều hành; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí, cơ sở, đồng thời tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát để các hoạt động được vận hành đồng bộ.

Từ đó xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường giai đoạn 2026 - 2030 trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, lựa chọn vấn đề ưu tiên và gắn từng mục tiêu với giải pháp, nguồn lực, người chịu trách nhiệm cùng lộ trình cụ thể. Cách làm này giúp hạn chế tình trạng dàn trải, đồng thời tạo cơ sở để các điểm trường từng bước cải thiện những điều kiện còn thiếu.

Đội ngũ quản lý, giáo viên mầm non tham gia các lớp tập huấn chuyên môn của Sở giáo dục và Đào tạo. Ảnh: T.HÀ

Ưu tiên nguồn lực, nâng chất từng điểm trường

Sau khi hợp nhất, Trường Mầm non Bình Minh (phường Hải Châu) có 5 điểm trường bao gồm 1 điểm chính, 1 phân hiệu và 3 điểm lẻ. Việc gia tăng các điểm trường lẻ với điều kiện cơ sở vật chất không đồng đều từng đặt ra không ít thách thức cho công tác quản lý và tổ chức dạy học.

Bà Lương Thúy Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh cho biết, để đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều giữa điểm chính và các điểm lẻ, nhà trường đã chủ động thực hiện giải pháp điều tiết, luân chuyển nhân sự. Theo đó, các giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm được tăng cường về các điểm lẻ để hỗ trợ, “gầy” phong trào và kèm cặp chuyên môn cho đội ngũ tại chỗ.

Song song đó, giáo viên ở các điểm lẻ cũng được điều động về điểm chính để học tập, trao đổi kinh nghiệm thông qua mô hình “đôi bạn cùng tiến”. Đến nay, sau thời gian ngắn triển khai, toàn bộ đội ngũ giáo viên của nhà trường đã nhanh chóng hòa nhập, thống nhất quy trình làm việc.

Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nhà trường liên tục tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên về giáo dục STEM/STEAM, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Cùng với nâng cao chất lượng giáo viên, nhiều cơ sở giáo dục cũng được đầu tư về cơ sở vật chất. Mới đây, Trường Mầm non Vu Gia (xã Vũ Gia) khánh thành và đưa vào vận hành phòng học thực hành giáo dục STEM tại trường cho thấy hướng đầu tư thiết thực, tạo điều kiện để trẻ được học qua trải nghiệm.

Trường Mầm non Vu Gia được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 trường Mầm non Đại Phong, Đại Minh và Đại Cường, hiện có gần 900 học sinh. Theo cô Nguyễn Thị Tài, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vu Gia, phòng thực hành STEAM được đưa vào vận hành ngay từ năm học mới, giai đoạn đầu triển khai cho khoảng 200 trẻ khối mẫu giáo tại điểm trường chính.

Cạnh đó, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng cũng là một phần của chuẩn chất lượng chung. Ngành giáo dục thành phố tăng cường tập huấn đối với cả khối công lập và ngoài công lập, trong đó chú trọng an toàn thực phẩm, phòng tránh tai nạn thương tích, tổ chức bếp ăn bán trú và xây dựng trường học an toàn.

Năm học 2025 - 2026, 100% trường mầm non, mẫu giáo thực hiện tự kiểm tra, đánh giá công tác bảo đảm an toàn trường học.

Hiện Đà Nẵng có 183 trường mầm non tư thục trong tổng số 306 trường và 1.413 cơ sở giáo dục mầm non độc lập; tỷ lệ trẻ theo học tại các cơ sở ngoài công lập chiếm 54,4% tổng số trẻ mầm non toàn thành phố. Trước quy mô lớn của khu vực ngoài công lập, công tác bảo đảm an toàn, an toàn thực phẩm và chất lượng tổ chức bán trú luôn được ngành giáo dục thành phố đặc biệt chú trọng.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, nâng cao chất lượng bán trú và bảo đảm an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập là nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ sức khỏe và tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Các đơn vị rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự và quy trình bán trú; tuyệt đối không chờ xảy ra sự cố mới khắc phục.

Công tác an toàn thực phẩm phải được kiểm soát chặt chẽ từ nguồn cung cấp, khâu chế biến đến khâu lưu mẫu và công khai thực đơn để phụ huynh cùng giám sát. Bên cạnh đó, các cơ sở cần đẩy mạnh tạo dựng môi trường giáo dục xanh, an toàn, tăng cường diện tích vận động phù hợp lứa tuổi…