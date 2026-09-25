Những khoảng lặng dưới ánh trăng rằm: Bữa cơm gắn kết những yêu thương

Khi vầng trăng tròn trở lại

Tháng Tám âm lịch về, mang theo cái se lạnh đầu thu thoang thoảng trong từng con gió góc phố. Nhìn những chiếc lồng đèn đủ màu sắc thắp sáng khắp các nẻo đường, lòng người tự khắc chùng xuống, hoài niệm về một không gian ấm áp mang tên đoàn viên.

Tết Trung Thu, từ ngàn xưa, đã luôn là dịp để những người thân yêu quây quần bên mâm cỗ. Nhưng với những người đi qua đổ vỡ như tôi, đêm trằm rằm đôi khi lại là một khoảng không gian mang nhiều tầng cảm xúc: vừa quen thuộc, vừa xa xôi, lại vừa chứa đựng sự bao dung đến lạ kỳ.

Năm năm. Khoảng thời gian đủ dài để những vết thương lòng khép miệng, để những hờn giận, trách móc thuở chia tay phai nhạt theo năm tháng. Chúng tôi ly hôn không phải vì những lỗi lầm lớn lao, mà bởi sự mỏi mệt khi những bước chân đã lệch nhịp, khi tiếng nói chung ngày nào dần chìm vào im lặng. Mỗi người chọn một ngã rẽ riêng để tìm lại sự bình yên cho bản thân.

Thế nhưng, có một sợi dây vô hình mà dù chiếc kéo định mệnh nào cũng không thể cắt đứt: hai đứa con thơ. Con trai lớn năm nay đã bước vào năm cuối đại học, chững chạc, cao lớn và ở với tôi. Con gái nhỏ vừa chính thức bước chân vào ngưỡng cửa cấp ba, dịu dàng, nhạy cảm và sống cùng mẹ. Gia đình thuở nào nay đã chia làm hai ngả, nhưng vì các con, chúng tôi chưa bao giờ buông tay nhau trong trách nhiệm làm cha, làm mẹ.

Sợi dây mang tên “vì con”

Người ta thường nhìn vào những cặp vợ chồng đã ly hôn bằng ánh mắt ái ngại, hoặc mặc định giữa họ chỉ còn lại sự lạnh nhạt, dửng dưng. Nhưng cuộc sống vốn dĩ muôn màu, và cách chúng ta đối xử với quá khứ mới định hình nên tương lai của những đứa trẻ.

Chúng tôi đã cùng nhau thỏa thuận một nguyên tắc: Dù bố mẹ không còn là vợ chồng, các con tuyệt đối không được thiếu vắng tình thương hay sự đồng hành của bất kỳ ai. Một năm, ngoài những dịp lễ tết quan trọng, chúng tôi vẫn duy trì vài lần cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ngồi chung một bàn ăn. Không gượng gạo, không trách than. Ở đó, chỉ có hình ảnh của một gia đình trọn vẹn được tái hiện qua nụ cười của hai đứa trẻ.

Khi nghe tôi ngỏ ý muốn tổ chức một bữa cơm nhỏ nhân dịp Trung Thu, em ngẩn người một thoáng rồi gật đầu nhẹ nhàng. Không gian diễn ra tại căn nhà nhỏ quen thuộc của tôi, nơi thằng anh lớn đang cặm cụi treo mấy dây đèn lồng giấy kính màu đỏ vàng, còn cô em gái nhỏ thì xách giỏ theo chân mẹ bước vào bếp từ sớm.

Trung Thu năm nay, nếu bạn đang ngồi bên một mâm cơm đủ đầy, hãy trân trọng những người đang ở cạnh mình. (Ảnh minh họa)

Bữa cơm gia đình dưới ánh trăng

Bếp nhà hôm nay rộn ràng lạ thường. Tiếng dao thớt lách cách, tiếng cười nói giòn tan của hai anh em hòa cùng tiếng thì thầm bàn chuyện nêm nếm gia vị của hai người phụ nữ – một là con gái bé nhỏ, một là người vợ cũ. Nhìn từ phía sau, bóng lưng quen thuộc ấy khiến tim tôi lỗi nhịp một nhịp bồi hồi. Đã bao nhiêu năm rồi, chúng tôi mới lại cùng nhau chuẩn bị một bữa cơm đoàn viên dưới mái nhà này?

Mâm cơm không có những món ăn cầu kỳ, sang trọng. Toàn là những món giản dị ngày xưa cả nhà cùng thích: đĩa thịt kho tàu đậm vị, bát canh chua nóng hổi, con cá rán giòn rụm và đặc biệt là đĩa bánh nướng, bánh dẻo truyền thống cắt thành từng miếng nhỏ xinh.

Khi mâm cỗ được dọn lên chiếc bàn gỗ giữa phòng khách, vừa lúc ánh trăng rằm tròn vành vạnh từ từ nhô lên khỏi ngọn cây ngoài cửa sổ. Ánh trăng vàng dịu ngọt chiếu rọi qua khung cửa kính, phủ lên mọi vật một lớp lụa mỏng bàng bạc, nên thơ.

“Bố mẹ ơi, mau ngồi xuống đây đi ạ! Anh Bi cắt bánh đi!” – tiếng cô con gái nhỏ reo lên, phá tan cái không gian trầm ngâm thoáng qua.

Chúng tôi quây quần bên nhau. Thằng anh lớn rót đầy các ly nước ngọt, còn tôi khui chai rượu nhẹ để cùng cạn chén với mẹ của các con. Trong ánh đèn vàng ấm áp và ánh trăng thanh tao, chúng tôi ôn lại chuyện trường lớp của con gái, chuyện chuẩn bị luận văn tốt nghiệp của con trai. Không có khoảng cách, không có sự ngượng ngùng. Chỉ có những ánh mắt sẻ chia, những cái gật đầu thấu hiểu.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra: Hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc chúng ta giữ được một danh nghĩa trọn vẹn trên giấy tờ, mà nằm ở sự bình yên trong tâm hồn khi biết buông bỏ cái tôi để giữ lại những điều cốt lõi.

Bởi đôi khi, sự bình yên hiện tại đã là câu trả lời đủ đầy nhất cho những câu hỏi từng khiến người ta đau lòng.

Nhìn các con cười, tôi chợt nhận ra: Hạnh phúc không phải lúc nào cũng nằm trong một danh nghĩa trọn vẹn trên giấy tờ. Có khi, hạnh phúc chỉ đơn giản là sau tất cả những tổn thương, người ta vẫn có thể ngồi cạnh nhau mà không còn muốn làm đau nhau nữa.

Một phút xao lòng dưới trăng rằm

Khi bữa cơm dần vãn, hai đứa nhỏ rủ nhau ra ban công ngắm trăng, thắp nến chơi đèn lồng như thuở bé. Trong nhà chỉ còn lại tôi và em.

Em dọn dẹp lại bát đũa, đôi tay vẫn thoăn thoắt như ngày nào. Tôi đứng dựa lưng vào góc bếp, nhìn em và cất tiếng nhẹ nhàng: "Cảm ơn em vì bữa tối nay. Các con rất vui."

Em dừng tay, ngước nhìn tôi, đôi mắt phảng phất nét cười hiền hậu: "Em cũng vậy. Nhìn các con cười tươi thế kia, mọi mệt mỏi đều tan biến hết anh ạ. Chúc anh và các con một mùa Trung Thu bình an".

Một cơn gió thu thổi nhẹ qua khung cửa, mang theo hương thơm dịu ngọt của hoa sữa và vị ngọt ngào của chiếc bánh dẻo còn vương trên đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lòng tôi dâng lên một thứ cảm xúc khó tả – một phút xao lòng đầy bao dung và tĩnh tại.

Chúng tôi đã đi qua những giông bão của tuổi trẻ, đã từng làm tổn thương nhau bằng sự bướng bỉnh và non nớt. Nhưng vượt lên trên tất cả, sự tử tế và tình yêu thương dành cho con cái đã cứu rỗi lấy mối quan hệ này.

Hóa ra, ly hôn không có nghĩa là chấm dứt hoàn toàn. Đôi khi, đó chỉ là cách để hai con người học lại cách yêu thương nhau ở một phiên bản khác: bình yên hơn, trọn vẹn hơn và biết ơn hơn.

Tôi nhìn theo ánh trăng và chợt hiểu rằng gia đình, suy cho cùng, không phải lúc nào cũng được đo bằng việc bao nhiêu người cùng sống dưới một mái nhà.

Đôi khi, gia đình là việc dù mỗi người đã đứng ở một nơi, ta vẫn biết mình có chung một nơi để trở về trong những dịp cần thiết

Trăng rằm vẫn sáng tỏ ngoài kia, soi rọi vào những góc khuất tâm hồn, xoa dịu mọi vết thương cũ và thắp lên hy vọng về những ngày tháng an yên phía trước. Gia đình, suy cho cùng, chưa bao giờ mất đi, chỉ là nó được cất giữ ở một ngăn kéo khác – ngăn kéo của sự thấu hiểu và sẻ chia.

Trung Thu năm nay, nếu bạn đang ngồi bên một mâm cơm đủ đầy, hãy trân trọng những người đang ở cạnh mình. Còn nếu bạn đang đi qua một cuộc chia ly, cũng đừng nghĩ rằng yêu thương đã mất đi hoàn toàn. Có những tình thương chỉ thay đổi hình hài để trở nên bình yên hơn.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng vẽ được những đường thẳng hoàn hảo. Nhưng chính cách chúng ta tô điểm cho những khúc cua gập ghềnh mới tạo nên bức tranh hạnh phúc thực sự.

Chúc cho những ai đã từng đi qua chia ly đều tìm thấy sự bình yên trong trái tim mình, để mỗi mùa Trung Thu về, lồng đèn không chỉ thắp sáng đường quê, mà còn thắp sáng cả những khoảng trời thương yêu.