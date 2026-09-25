Hiện thực hóa ước mơ học tập nơi vùng phên dậu

Giáo viên và học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4.

Nằm tại vùng biên giới biên thùy còn nhiều khó khăn của TP Huế, xã A Lưới 4 là nơi sinh sống của đông đảo đồng bào các dân tộc thiểu số. Những năm qua, hạ tầng giáo dục thiếu thốn và sự xuống cấp ở các điểm trường lẻ từng là rào cản lớn đối với việc học tập của con em địa phương. Tuy nhiên, bước vào năm học 2026 – 2027, sự xuất hiện của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 với tổng kinh phí đầu tư lên tới 278,5 tỷ đồng đã mang đến một diện mạo hoàn toàn mới.

Công trình hiện đại bậc nhất vùng cao này không chỉ giải quyết triệt để bài toán hạ tầng giáo dục mà còn hiện thực hóa ước mơ bao đời của người dân vùng phên dậu về một môi trường học tập khang trang, toàn diện ngay trên chính quê hương mình.

Công trình 278,5 tỷ đồng và diện mạo giáo dục đổi thay ở xã biên giới

Xã A Lưới 4 là địa bàn biên giới đặc thù, nơi đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều vướng mắc. Trong bối cảnh đó, chính quyền địa phương luôn xác định giáo dục là chìa khóa cốt lõi để nâng cao dân trí và giúp người dân thoát nghèo bền vững.

Ông Hồ Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 4, cho biết công tác huy động trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi đến trường tại địa phương đã đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%, tương ứng với 587/587 trẻ. Để có được kết quả này, xã đã đầu tư hơn 1,7 tỷ đồng để mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học, đồng thời tiến hành sơn sửa phòng học, xây mới cổng và hàng rào bảo vệ. Sự đầu tư chu đáo đối với cấp học mầm non đã giúp các gia đình yên tâm gửi con, tập trung lao động sản xuất để gia tăng thu nhập.

Tiếp nối đà phát triển đó, việc triển khai xây dựng và hoàn thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 trong năm học mới 2026-2027 được xem là bước đột phá chiến lược đối với hệ thống giáo dục phổ thông trên địa bàn. Công trình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực 2 TP Huế làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích lên đến 4,99 ha.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 hiện đại, là nơi sẽ hiện thực hóa ước mơ học tập và vươn lên cho thế hệ trẻ.

Ông Hồ Hữu Phú, Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý dự án khu vực 2 TP Huế, chia sẻ rằng ngôi trường được quy hoạch bài bản để phục vụ cho 1.400 học sinh với tổng cộng 42 lớp học, trong đó bao gồm 22 lớp tiểu học và 20 lớp THCS.

Về hạ tầng giảng dạy, các phòng học chuyên môn và phòng làm việc của giáo viên đều được trang bị hệ thống thiết bị hiện đại phục vụ cho phương pháp dạy học tiên tiến. Mỗi phòng học đều sở hữu bàn ghế mới tinh còn thơm mùi gỗ, bảng chống lóa, tivi màn hình lớn, hệ thống loa âm thanh tiên tiến cùng các máy móc hỗ trợ chuyển đổi số và giảng dạy trực tuyến.

Phòng vi tính tại trường với nhiều máy tính đời mới.

Đặc biệt, điểm nhấn kiến trúc và không gian học thuật của nhà trường chính là dãy thư viện hiện đại cao 3 tầng, được thiết kế khang trang và tổ chức chia ca hoạt động riêng biệt cho 2 khối tiểu học và THCS. Bên cạnh đó, trường còn bao gồm khối nhà ở sinh hoạt nội trú cho học sinh, khu phòng công vụ dành riêng cho giáo viên công tác tại vùng cao cùng hệ thống công trình phụ trợ hoàn chỉnh.

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND TP Huế, khẳng định việc hoàn thành ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp này là thành quả từ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT. Đồng thời, đó cũng là sự quyết tâm lớn của chính quyền thành phố, sự phối hợp trách nhiệm giữa các sở, ban, ngành, đơn vị thi công và sự đồng thuận, sẻ chia của nhân dân địa phương. Công trình khang trang này đã chính thức biến ước mơ của bà con vùng biên giới thành hiện thực, mở ra cơ hội học tập chất lượng cao cho con em ngay tại mảnh đất quê hương.

Đảm bảo vận hành, phát triển kỹ năng toàn diện cho học sinh và niềm tin vào tương lai

Sự ra đời của ngôi trường mới đã chấm dứt thời kỳ học tập thiếu thốn tại các điểm trường lẻ xuống cấp. Thầy Võ Sĩ Đoàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã A Lưới 4, cho biết trong số 1.400 học sinh, nhà trường có 199 em học nội trú. Hầu hết các em nội trú đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số đến từ các bản làng biên giới xa xôi. Đối với toàn bộ học sinh của trường, 100% các em đều được tổ chức ăn bán trú buổi trưa với chế độ hỗ trợ 20.000 đồng/suất ăn mỗi ngày cùng 8 kg gạo hằng tháng.

Những khuôn mặt thơ ngây của học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 trong ngày khai giảng đầu tiên.

Để bảo đảm công tác vận hành diễn ra suôn sẻ ngay từ những ngày đầu, UBND xã A Lưới 4 đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất và kiện toàn toàn bộ bộ máy nhân sự, từ cán bộ quản lý, giáo viên đến nhân viên phục vụ. Trong tháng đầu tiên khi các em học sinh mới làm quen và chưa ở nội trú tập trung, nhà trường đã chủ động bố trí xe đưa đón học sinh hằng ngày để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.

Trong công tác nuôi dưỡng, thầy Võ Sĩ Đoàn nhấn mạnh nhà trường cam kết bảo đảm tuyệt đối chất lượng từng bữa ăn của học sinh. Toàn bộ nguồn kinh phí 20.000 đồng/ngày đều được đưa trực tiếp vào khay ăn của các em, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cắt xén hay thất thoát dưới bất kỳ hình thức nào. Các thầy cô giáo không chỉ đảm nhận nhiệm vụ đứng lớp truyền thụ kiến thức mà còn kiêm luôn vai trò người cha, người mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng và đồng hành cùng các em trong đời sống sinh hoạt hằng ngày.

Về mặt chuyên môn, trước những thách thức ban đầu về quy mô lớp học, đội ngũ giáo viên nhà trường đã thể hiện quyết tâm cao độ thông qua việc tự nguyện tăng tiết giảng dạy để bảo đảm chương trình. Song song với đó, Ban giám hiệu nhà trường tiến hành rà soát theo đề án vị trí việc làm để đề xuất chính quyền các cấp điều động, tăng cường giáo viên từ những nơi thừa về bổ sung cho trường.

Những lớp học mới tinh tươm tạo môi trường học tập chuẩn mực cho học sinh vùng miền núi A Lưới, "đòn bẩy" để các em vươn lên giảm nghèo trong tương lai.

Bên cạnh giờ học chính khóa, nhà trường còn tận dụng lợi thế cơ sở vật chất hiện đại để triển khai các câu lạc bộ năng khiếu cho học sinh. Định kỳ vào các buổi chiều thứ hai, học sinh được tham gia sinh hoạt theo từng nhóm sở thích như câu lạc bộ âm nhạc, hội họa, thể dục thể thao hoặc công nghệ thông tin. Mô hình này giúp các em học sinh vùng cao không chỉ vững vàng về kiến thức văn hóa mà còn được khai phóng năng lực bản thân và phát triển kỹ năng sống toàn diện.

Sự thay đổi vượt bậc của ngôi trường đã mang lại niềm vui mừng khôn xiết cho cả thầy cô và phụ huynh địa phương. Chị Hồ Thị Xêm (46 tuổi, phụ huynh xã A Lưới 4) phấn khởi chia sẻ rằng bà con dân bản chưa bao giờ được nhìn thấy một ngôi trường to lớn, khang trang đến vậy, đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối rằng con em mình sẽ học tập tốt để thành tài.

Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2, xúc động cho biết việc được đứng lớp trong một môi trường hiện đại là động lực lớn để mỗi giáo viên ra sức dạy tốt và dành trọn tình yêu thương, sự quan tâm cho các em học sinh vùng biên giới. Ngôi trường mới chính là nền tảng vững chắc nâng bước thế hệ trẻ A Lưới 4 vươn lên xây dựng tương lai tươi sáng.