Tạo bước đột phá trong công tác thi đua, khen thưởng

Nhà giáo Phạm Thị Huyền chuẩn bị sách cho học sinh lớp học tình thương tại phường Thanh Liệt. Ảnh: Hiền Chi

Hoàn thiện cơ chế phát hiện, giới thiệu

Để cụ thể hóa Điểm b, Khoản 1, Điều 15, Luật Thủ đô năm 2026, HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND quy định về điều kiện, thủ tục tặng, thu hồi danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô”, “Công dân Thủ đô ưu tú”. Theo Sở Nội vụ Hà Nội, Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND đã tạo cơ sở quan trọng trong việc hoàn thiện cơ chế phát hiện, giới thiệu, xét chọn, tôn vinh và thu hồi danh hiệu đối với các cá nhân tiêu biểu, bảo đảm việc xét tặng được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn; đồng thời nâng cao chất lượng, giá trị và sức lan tỏa của các danh hiệu vinh dự của Thủ đô.

So với các quy định trước đây, Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND quy định thống nhất về điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét tặng và thu hồi danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” và danh hiệu “Công dân danh dự Thủ đô”. Đồng thời sửa đổi, bổ sung các quy định về đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng theo hướng cụ thể, rõ ràng, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới. Từ đó, khuyến khích các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, phát triển xanh, phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, hội nhập quốc tế và các lĩnh vực có đóng góp nổi bật cho sự phát triển của Thủ đô.

Từ năm 2010, Hà Nội đã ban hành quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú”, với các tiêu chuẩn, điều kiện xét chọn rõ ràng, cụ thể; qua đó, lựa chọn được hàng trăm tấm gương tiêu biểu. Hơn 15 năm qua, “Công dân Thủ đô ưu tú” đã trở thành một danh hiệu cao quý, được người dân trân trọng, đánh giá cao.

Vinh danh những tấm gương tiêu biểu

Thực hiện Luật Thủ đô năm 2026 và Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND, sau khi thẩm định, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về danh sách 10 cá nhân dự kiến đề nghị tặng thưởng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Trong số các gương mặt tiêu biểu được giới thiệu có các thầy thuốc ưu tú, nhà giáo ưu tú, anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời cũng có những tấm gương bình dị mà cao quý, là những người công nhân, nông dân, cán bộ ở cơ sở…

Trong đó, có thể kể đến bà Phạm Thị Huyền, sinh năm 1954, giáo viên lớp học tình thương tại Nhà sinh hoạt cộng đồng Tổ dân phố số 6 Thanh Xuân Nam, phường Thanh Liệt. Sau khi nghỉ hưu, bà Phạm Thị Huyền đã mở và duy trì lớp học miễn phí dành cho trẻ em nghèo, trẻ khiếm khuyết về trí não không có điều kiện học tập như các bạn cùng trang lứa. Trong gần 30 năm qua, gần 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn đã được bà Phạm Thị Huyền trực tiếp dạy dỗ. Bà Phạm Thị Huyền chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vinh dự khi được đề nghị vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú”. Từ khi quyết định dạy cho các cháu, tôi chưa bao giờ nghĩ đến thành tích hay được khen ngợi. Với tôi, sự ghi nhận của thành phố là sự động viên rất lớn, để tôi càng có thêm động lực tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng các cháu học sinh kém may mắn”.

Nghệ nhân ưu tú Đào Việt Bình, Chủ tịch Hội Gốm sứ Kim Lan (xã Bát Tràng) cho hay: “Điều tôi cảm nhận rõ là sự nghiêm túc, minh bạch và cẩn trọng của các cấp, các ngành. Quy trình giới thiệu, xét duyệt được thực hiện chặt chẽ qua nhiều cấp, lấy ý kiến rộng rãi từ cơ sở, rà soát tỉ mỉ từng hồ sơ. Được đứng chung trong danh sách đề cử cùng các vị tướng lĩnh, các giáo sư, bác sĩ, nhà giáo ưu tú, cũng như những tấm gương lao động tiêu biểu khác, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình. Danh hiệu được vinh danh không chỉ là sự ghi nhận cho riêng cá nhân tôi, mà là động lực để những người thợ, nghệ nhân chúng tôi tiếp tục giữ nghề, cống hiến hết mình cho sự phát triển văn hóa và kinh tế của Thủ đô”.

Sắp tới, Hà Nội sẽ tổ chức vinh danh 10 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Việc thực hiện Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐND cụ thể hóa thi hành Luật Thủ đô năm 2026 đang góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; khuyến khích, động viên các cá nhân tiếp tục cống hiến, phát huy tài năng, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, phát triển xanh, phát triển bền vững, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, mở rộng hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, nâng cao uy tín, vị thế và sức hấp dẫn của Thủ đô trong nước và trên trường quốc tế.