Từ lời chúc Trung thu đến một tuổi thơ được yêu thương

Thông điệp ấy tiếp nối những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tại cuộc gặp 85 đội viên tiêu biểu hồi tháng 5.2026 về trách nhiệm xây dựng môi trường an toàn để trẻ em được học tập, vui chơi, chăm sóc và phát triển.

Niềm tin dành cho thiếu nhi và trách nhiệm bảo vệ trẻ em

Trung thu từ lâu đã trở thành một phần ký ức đẹp trong tuổi thơ của nhiều thế hệ người Việt. Đó là đêm trăng, những chiếc đèn nhỏ trên tay, tiếng trống múa lân, câu chuyện về Chú Cuội, Chị Hằng và niềm vui quây quần bên gia đình, bạn bè. Trong Thư Trung thu ngày 19.9.2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong mỗi mùa Trung thu đều để lại trong lòng trẻ em những ký ức đẹp đẽ, thân thương.

Đằng sau lời chúc về một mùa Trung thu vui tươi là thông điệp rộng hơn: mọi trẻ em đều xứng đáng có một tuổi thơ bình yên. Dù sinh sống ở đâu, các em cần được đến trường, chăm sóc, che chở và có điều kiện phát triển. Niềm vui Trung thu vì thế không chỉ nằm ở một đêm hội hay những món quà, mà còn ở sự quan tâm thường xuyên của gia đình, nhà trường và xã hội.

Thông điệp trong Thư Trung thu cũng nối tiếp những nội dung được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập tại cuộc gặp mặt 85 đội viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, diễn ra tại Phủ Chủ tịch ngày 14.5.2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt các đội viên tiêu biểu, chiều 14.5.2026

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị một thế hệ phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn, bản lĩnh, tri thức, kỹ năng và lòng nhân ái; đồng thời đặt vấn đề xây dựng môi trường sống an toàn, công bằng để trẻ em được học tập, vui chơi, chăm sóc, bảo vệ và phát triển.

Nếu cuộc gặp tháng 5 thể hiện niềm tin và kỳ vọng đối với thế hệ tương lai, thì trong lời thư gửi thiếu nhi dịp Trung thu, thông điệp được chuyển tải gần gũi hơn, bắt đầu từ những điều cụ thể của tuổi thơ: được vui chơi, đến trường, yêu thương và không bị hoàn cảnh lấy đi những ước mơ hồn nhiên.

Một nội dung đáng chú ý tại cuộc gặp 85 đội viên là yêu cầu xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em trong gia đình, nhà trường, xã hội và trên không gian mạng. Trẻ em cần được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ; việc giáo dục trẻ phải dựa trên tình thương và trách nhiệm, trong đó “kỷ luật không đồng nghĩa với bạo lực”.

Từ góc nhìn đó, Trung thu trở thành dịp để người lớn nhìn lại cách mình đồng hành với trẻ em mỗi ngày. Gia đình là điểm tựa tinh thần đầu tiên; nhà trường cần tạo môi trường để học sinh được tôn trọng, chia sẻ và phát triển; cộng đồng cần quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, để các em không bị bỏ lại phía sau.

Để lời chúc Trung thu trở thành những việc làm cụ thể

Trong Thư Trung thu 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm niềm tin vào thế hệ thiếu niên, nhi đồng, đồng thời nhắn nhủ các em chăm ngoan, học tập, rèn luyện sức khỏe, nuôi dưỡng lòng nhân ái, tình yêu quê hương và không ngừng tiến bộ. Để những lời nhắn gửi ấy trở thành động lực, các em cần có điều kiện học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển. Đó là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

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Với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và những địa bàn còn khó khăn, sự quan tâm cần được thể hiện bằng những điều kiện thiết thực để các em học tập, chăm sóc và tham gia các hoạt động dành cho thiếu nhi. Với trẻ em ở đô thị, bên cạnh cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ, các em cũng cần được hướng dẫn sử dụng môi trường số an toàn và có trách nhiệm.

Với mỗi gia đình, món quà ý nghĩa dành cho trẻ trong dịp Trung thu không chỉ nằm trong chiếc hộp bánh hay chiếc đèn ông sao, mà còn ở thời gian cha mẹ dành cho con, một cuộc trò chuyện được lắng nghe và sự đồng hành trên hành trình lớn lên.

Những thông điệp dành cho thiếu nhi được nối tiếp bằng một điểm chung: đặt trẻ em ở vị trí cần được yêu thương, bảo vệ, tạo điều kiện phát triển và trao gửi niềm tin vào tương lai.

Trung thu vì thế không chỉ là ngày hội của trẻ thơ, mà còn là dịp để người lớn nhìn lại trách nhiệm của mình trong việc tạo dựng một tuổi thơ an toàn, nhân ái và giàu cơ hội cho mỗi em nhỏ.