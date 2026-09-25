Trả giáo viên về đúng việc

Trong khi đó, chương trình giáo dục phổ thông đòi hỏi giáo viên phải đổi mới phương pháp, tăng tương tác, phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Muốn làm tốt, người thầy cần có thời gian chuẩn bị bài, nghiên cứu cập nhật kiến thức, tìm hiểu, nắm chắc đặc điểm, hoàn cảnh từng học sinh và lựa chọn cách dạy dỗ phù hợp. Tập huấn, xây dựng giáo án, thi giáo viên giỏi, đổi mới phương pháp dạy học là thiết thực. Nhưng những việc hành chính có thể giao bộ phận khác; những hoạt động chạy theo phong trào, nặng hình thức vẫn giao cho giáo viên thì tất yếu thời gian, tâm sức dành cho học sinh sẽ bị san sẻ.

Nhiệm vụ hàng đầu và yêu cầu cao nhất đối với đội ngũ giáo viên là phải nâng cao chất lượng dạy học. Ảnh: VGP

Điều đáng suy nghĩ là có tình trạng lấy nhiều việc để đo trách nhiệm. Quản lý hiệu quả không phải là giao thêm thật nhiều việc, mà là phân định rõ việc nào giáo viên phải làm, việc nào của bộ phận khác. Những việc không cần thiết, chỉ nặng về hình thức thì mạnh dạn cắt bỏ, để giáo viên dành thời gian, tâm sức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tốt hơn, giúp học sinh tiến bộ.

Cần nhớ, thước đo của đổi mới giáo dục không nằm ở số lượng hồ sơ, cuộc họp hay phong trào, điểm số “đẹp” cùng những giải thưởng “hữu danh vô thực”, mà ở chính kết quả dạy học thực chất: Học sinh hiểu bài, có nhận thức, phẩm chất, kỹ năng tốt. Vì thế, để đổi mới giáo dục đi vào thực chất, trước hết hãy trả người thầy về đúng công việc của họ: Đó là dạy học, “trồng người”.