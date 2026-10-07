Đừng mắc 'bẫy' sợ hãi

- Uống ngay đi! Đêm nay chơi game để khỏi ngủ, sáng mai trước khi đi sơ tuyển nghĩa vụ quân sự thì uống thêm. Làm thế sẽ “qua mặt” hội đồng khám sức khỏe. Người ta bày trên mạng và nhiều người lách được rồi. Kiểu gì cũng bị loại. Còn nếu không được nữa thì bà tìm thêm cách khác.

Nam nhăn nhó:

- Bà ơi, làm thế nhỡ cháu ốm thật thì sao? Mà cháu còn dự định viết đơn tình nguyện nhập ngũ ngay ngày mai.

- Sao với trăng cái gì! - Bà Yến gạt phắt, mở điện thoại, dí sát mặt Nam: Xem đi. Đầy rẫy hình ảnh chiến sĩ huấn luyện vất vả, xa nhà, thiếu thốn đủ thứ, phí hoài tuổi trẻ. Mày thì độc đinh, bố mẹ đi làm xa hết, lại vừa xin được việc làm, đi rồi về là mất hết tương lai, phải bắt đầu lại từ con số không đấy.

Vừa lúc đó, Duy là giám đốc công ty truyền thông-cháu họ của bà Yến bước vào. Nghe câu chuyện, Duy khẽ lắc đầu rồi đặt túi thuốc sang một bên.

Ảnh minh họa: qdnd.vn

- Ơ kìa! Cháu làm cái gì thế? Bà Yến phản ứng.

Duy mỉm cười:

- Bà thương Nam mà lại bày cách để em vi phạm pháp luật thế ạ? Gian dối để làm sai lệch kết quả khám sức khỏe là hành vi bị nghiêm cấm, có thể bị xử phạt. Còn trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy ạ.

- Nhưng cháu xem đi. Người ta bảo môi trường quân ngũ nhiều điều đáng lo lắm...

Cầm điện thoại của bà Yến, Duy nheo mắt nhìn kỹ màn hình:

- Bà ơi, video mờ hay nét cũng chưa nói lên thật, giả. Phải kiểm tra nguồn, bối cảnh, chứ hình ảnh có thể bị cắt ghép, lồng tiếng, thậm chí dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra. Không thể chỉ xem mấy đoạn video chưa rõ nguồn rồi kết luận về môi trường quân ngũ được ạ.

- Sao những nội dung như thế mọc lên như nấm thế anh? Nam ngạc nhiên hỏi.

- Những kẻ cố tình xuyên tạc nhắm vào tâm lý thương con cháu của người lớn và sự thiếu trải nghiệm của một bộ phận thanh niên. Chúng “bôi đen” môi trường quân ngũ, gieo nỗi sợ, khơi gợi tính ích kỷ, lối sống thực dụng, xúi giục người trẻ tìm cách thoái thác nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc. Làm thanh niên ngại khó, ngại khổ, chỉ lo vun vén lợi ích cá nhân cũng là cách chúng làm suy giảm ý thức trách nhiệm công dân, chia rẽ Quân đội với nhân dân.

Quay sang bà Yến, Duy nói tiếp, giọng tự hào:

- Cháu cũng từng thực hiện nghĩa vụ quân sự. Huấn luyện vất vả, kỷ luật nghiêm là có, nhưng hai năm rèn luyện bản lĩnh, ý chí, thể chất đã giúp cháu có nền tảng để khởi nghiệp như hôm nay. Khi tuyển dụng, cháu luôn coi việc thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự là điểm cộng. Trưởng thành từ quân ngũ là nền tảng để phát triển tương lai bà ạ.

Đến đây, bà Yến đỏ mặt, lẳng lặng thu hai lon nước tăng lực cất vào góc tủ.

Nam thở phào, nở nụ cười tươi rói:

- Bà cứ yên tâm, ngày mai cháu đi sơ tuyển nghiêm túc. Cháu mong đủ điều kiện để được khoác lên mình màu xanh áo lính. Còn “cái bẫy” trên mạng thì bà cháu mình đừng mắc nữa nhé!