Giáo viên phụ trách Đội nhiệt huyết, sáng tạo

Cô giáo Phạm Thị Ngân hướng dẫn học sinh đeo khăn quàng đỏ.

Tốt nghiệp chuyên ngành âm nhạc, năm 2001, cô Ngân nhận công tác tại Trường Tiểu học Sốp Cộp, xã Sốp Cộp. Hai năm sau, cô tham gia phụ trách công tác Đội. Trải qua nhiều lần luân chuyển đến các trường học khác nhau, nhưng ở đâu, cô cũng dành nhiều tâm sức cho hoạt động thiếu nhi, tìm tòi những cách làm mới để mỗi buổi sinh hoạt Đội thực sự hấp dẫn học sinh.

Năm 2022, chuyển về công tác tại Phân hiệu Hoàng Văn Thụ, Trường Tiểu học Chiềng Mung và tiếp tục đảm nhận công tác Đội, cô Ngân đã xây dựng các hoạt động phù hợp với đặc điểm học sinh. Với cô, hoạt động Đội không đơn thuần là tổ chức phong trào, mà phải tạo được môi trường để học sinh rèn luyện, khám phá năng khiếu và hình thành kỹ năng sống. Cô cùng nhà trường xây dựng các mô hình “Kế hoạch nhỏ”, khu vui chơi liên đội, vườn hoa liên đội... Trong đó, mô hình “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” trở thành hoạt động được học sinh yêu thích, với múa hát tập thể, thể dục giữa giờ, trò chơi dân gian, hoạt động nhóm. Những giờ ra chơi vì thế đã giúp học sinh thư giãn và trở thành khoảng thời gian để các em giao tiếp, hợp tác, thể hiện năng khiếu và thêm gắn bó với bạn bè.

Tiết học âm nhạc của cô và trò Trường Tiểu học Chiềng Mung.

Lợi thế được đào tạo chuyên ngành âm nhạc, đã giúp cô Ngân có thêm nhiều ý tưởng làm mới các hoạt động tập thể. Nội dung sinh hoạt Đội được cô khéo léo lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, văn hóa địa phương và những nét đẹp truyền thống của đồng bào các dân tộc. Cô Ngân chia sẻ: Tôi luôn cố gắng lựa chọn hình thức tổ chức đa dạng để học sinh được trực tiếp tham gia. Qua mỗi hoạt động, các em không chỉ vui mà còn rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác, ứng xử, sự tự tin và sáng tạo. Điều tôi mong muốn nhất là hoạt động Đội sẽ giúp các em được trải nghiệm, thể hiện bản thân và trưởng thành.

Để mỗi mô hình đi vào thực chất, cô luôn chủ động tham mưu với Ban Giám hiệu, phối hợp với giáo viên và học sinh tổ chức các hoạt động phù hợp, giúp các hoạt động ngoại khóa ngày càng phong phú. Cô giáo Hà Thị Kim Doan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Mung, nhận xét: Cô Phạm Thị Ngân là giáo viên có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong công tác Đội. Cô luôn chủ động tham mưu, linh hoạt đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, lựa chọn những mô hình phù hợp, hiệu quả, góp phần tạo môi trường giáo dục thân thiện, tích cực và giúp học sinh tự tin hơn trong học tập, sinh hoạt.

Một buổi sinh hoạt ngoại khóa của các em học sinh phân hiệu Hoàng Văn Thụ, trường Tiểu học Chiềng Mung.

Sự ghi nhận rõ nhất đối với những nỗ lực ấy chính là sự hào hứng của học sinh trong mỗi hoạt động và những kết quả của liên đội. Nhiều năm liền, cô Phạm Thị Ngân được công nhận giáo viên Tổng phụ trách Đội giỏi; được trao nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên dạy giỏi. Hai năm học liên tiếp 2024-2025 và 2025-2026, Liên đội Phân hiệu Hoàng Văn Thụ, Trường Tiểu học Chiềng Mung, đều đạt danh hiệu Liên đội xuất sắc. Đó là động lực để cô giáo Phạm Thị Ngân tiếp tục sáng tạo, truyền ngọn lửa nhiệt huyết, để mỗi hoạt động Đội trở thành một trải nghiệm đẹp trong những năm tháng tuổi thơ của học sinh.