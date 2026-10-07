Ngày Chuyển đổi số quốc gia - Đánh thức tư duy công nghệ

Chương trình thu hút khoảng 300 học sinh khối trung học cơ sở tham gia, nhằm tạo cơ hội để thiếu nhi tại các địa bàn còn khó khăn tiếp cận khoa học, công nghệ, tư duy sáng tạo và các hoạt động STEAM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học).

Theo Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng, việc tổ chức chương trình "Robotics Day" tại các địa bàn miền núi là 1 trong những hoạt động cụ thể nhằm đưa khoa học, công nghệ và các phương pháp giáo dục mới đến gần hơn với thiếu nhi ở những khu vực còn nhiều khó khăn. Thông qua chủ đề "Đánh thức tư duy công nghệ", chương trình tạo điều kiện để học sinh được trực tiếp tiếp cận Robotics, STEAM và phương pháp học tập thông qua trải nghiệm; từ đó khơi dậy sự tò mò, niềm yêu thích khoa học, công nghệ và khả năng sáng tạo của các em.

Các sản phẩm robot do chính học sinh thực hiện tại Chương trình “Robotics Day” do Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức. Ảnh: Khoa Chương - TTXVN

Quá trình lắp ráp, lập trình, điều khiển và thi đấu robot cũng giúp học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic, tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và trình bày ý tưởng. Thành Đoàn kỳ vọng những trải nghiệm này sẽ góp phần hình thành tư duy chủ động học hỏi, từng bước giúp thiếu nhi khu vực miền núi tự tin tiếp cận công nghệ và có thêm cơ hội phát triển trong môi trường số.

Với phương pháp "học thông qua làm", chương trình hướng dẫn học sinh nhận diện những vấn đề thực tiễn tại địa phương như thiên tai, môi trường, nông nghiệp, giao thông miền núi; từ đó vận dụng kiến thức Robotics và STEAM để xây dựng các ý tưởng, kế hoạch, dự án sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề gắn với cuộc sống và cộng đồng.

Tham gia chương trình, học sinh được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Robotics, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của robot; trực tiếp thực hành lắp ráp, lập trình, điều khiển robot thông qua các thử thách như "Xe đua thông minh", "Máy bắn đá". Các hoạt động đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy phản biện và khả năng thuyết trình, bảo vệ ý tưởng trước hội đồng chuyên gia.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai tại 4 địa bàn. Tại xã Hòa Vang, hoạt động dành cho học sinh khối trung học cơ sở diễn ra ngày 26/9 tại Trường THCS Ông Ích Đường (phân hiệu thôn Hòa Phú). Tại xã Tiên Phước, chương trình diễn ra trong 2 ngày 3 - 4/10 tại Trường THCS Lý Tự Trọng. Tiếp đó, ngày 10 - 11/10, chương trình được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (thôn An Hòa), xã Tây Hồ; ngày 17 - 18/10 tại Trường THCS Nguyễn Phú Hường, xã Hòa Tiến.

Chương trình có sự đồng hành, hướng dẫn trực tiếp của đội ngũ chuyên gia, giảng viên đến từ Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh cùng các kỹ thuật viên công nghệ. Thông qua hoạt động trải nghiệm Robotics, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng hướng đến tạo sân chơi khoa học, công nghệ thiết thực cho thiếu nhi, đồng thời góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ, thúc đẩy tư duy sáng tạo và từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận công nghệ giữa trẻ em ở khu vực miền núi và thành thị.