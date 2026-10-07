Trong tình yêu lớn với Hoàng Sa

Võ Thị Thùy Dung đang thuyết minh về Hoàng Sa cho Chi bộ 1, trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng trong lần sinh hoạt chuyên đề tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa. Ảnh: NVCC

Đó là chia sẻ của hai vợ chồng, hai đảng viên vừa được Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa tổ chức kết nạp vào Đảng: Nguyễn Văn Hiệu và Võ Thị Thùy Dung.

Cơ duyên cùng Hoàng Sa

Ngày 1/10/2026 trở thành ngày đặc biệt của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn Hiệu và Võ Thị Thùy Dung, khi cả hai cùng được Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa tổ chức kết nạp vào Đảng. Đây cũng là hai đảng viên đầu tiên của Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa kết nạp sau ngày thành lập và đi vào hoạt động từ 1/7/2025 đến nay.

Nguyễn Văn Hiệu sinh năm 1991, hơn Thùy Dung 3 tuổi, cùng quê thành phố Huế. Cả hai học cùng lớp đại học, chuyên ngành Lịch sử Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế).

“Gặp mặt nhau từ lần hội lớp năm nhất, nhưng phải đến năm hai chúng tôi mới cảm mến và yêu nhau sau nhiều lần cùng tham gia sinh hoạt câu lạc bộ sử học của trường. Ra trường, khi cùng trúng tuyển vào Nhà Trưng bày Hoàng Sa công tác từ ngày đầu tiên đi vào hoạt động, sau một năm ổn định công tác và cuộc sống, chúng tôi kết hôn để bước thêm trang mới trong cuộc đời.

Để rồi, sau bao nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thân, được sự ghi nhận, quan tâm của tổ chức, các cấp lãnh đạo, đồng nghiệp, chúng tôi được đứng vào hàng ngũ của Đảng trong cùng một ngày, ở một chi bộ đặc biệt. Chúng tôi quá đỗi tự hào và xúc động”, Dung chia sẻ.

Nói về cái duyên với Hoàng Sa, Nguyễn Văn Hiệu kể, vào năm cuối đại học, được thầy giáo bộ môn hướng dẫn đề tài khóa luận tốt nghiệp về Hoàng Sa. Dù là học chuyên ngành lịch sử, nhưng Hiệu thừa nhận trước lúc triển khai đề tài khóa luận, hầu như biết rất sơ lược về Hoàng Sa.

Nguyễn Văn Hiệu sắp xếp, kiểm tra tư liệu tại phòng làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

“Phải đến khi bắt tay vào tìm tòi tài liệu, nghiên cứu và triển khai đề tài theo sự hướng dẫn của thầy giáo, kiến thức sử học và thực tiễn về Hoàng Sa mới dần mở ra với tôi”, Hiệu chia sẻ.

Năm 2017, khi có thông tin Nhà Trưng bày Hoàng Sa đang tuyển dụng, dù nhà ở xa, cả Nguyễn Văn Hiệu và Võ Thị Thùy Dung cùng gửi hồ sơ dự tuyển. Kết quả chỉ có 3 người trúng tuyển, trong đó có cặp đôi Dung và Hiệu.

Ngày 28/3/2018, Nhà Trưng bày Hoàng Sa khánh thành, chính thức mở cửa đón khách. “Đấy là may mắn, là cơ duyên của chúng tôi với nhau và với Hoàng Sa”, Thùy Dung bày tỏ.

Tự hào khi được là một phần của Đặc khu Hoàng Sa

Về công tác tại Nhà Trưng bày Hoàng Sa, Võ Thị Thùy Dung được phân công làm thuyết minh viên hướng dẫn; Nguyễn Văn Hiệu được bố trí làm việc ở bộ phận sưu tầm, trưng bày, kiểm kê, bảo quản. Một người làm công tác nghiên cứu, khai thác tư liệu, xây dựng câu chuyện về Hoàng Sa; một người chuyển tải câu chuyện đó đến mọi người.

“Tôi phải học lại gần như từ đầu. Nhưng nhờ có nền tảng cơ bản trong 4 năm học đại học, nên khi tiếp cận tư liệu, tài liệu, mình cũng dễ dàng tiếp thu và tư duy logic hơn. Chúng tôi phải hiểu sâu và nắm chắc vấn đề, nội dung của từng sử liệu, để vừa dẫn vừa có thể trả lời rành rọt, đúng và trúng, diễn giải dễ hiểu, dễ tiếp thu nhất cho khách tham quan. Cứ thế, qua từng ngày công tác, qua từng trang sử liệu, những câu chuyện và lịch sử Hoàng Sa lớn dần trong chặng đường trưởng thành của mình”, Dung kể.

Nguyễn Văn Hiệu và Võ Thị Thùy Dung được Chi bộ Đặc khu Hoàng Sa tổ chức Lễ kết nạp Đảng trong cùng một ngày. Ảnh: H.S

Anh Nguyễn Văn Hiệu bảo, hai vợ chồng rất tự hào khi được là một phần của Đặc khu Hoàng Sa, càng có ý nghĩa hơn khi được kết nạp vào Đảng trong cùng một ngày.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tình yêu lớn với Hoàng Sa, nên mỗi ngày hai vợ chồng bảo ban, nhắc nhau về sự nỗ lực không ngừng, để những câu chuyện kể về Hoàng Sa cho mọi người không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc mỗi ngày, mà phải hằn sâu trong ký ức, để khi nhắc nhớ, ai cũng hiểu lịch sử về Hoàng Sa, ai cũng có thể kể chuyện về Hoàng Sa với người khác.

Hoàng Sa không chỉ là quần đảo thuần túy ở thực địa, Hoàng Sa còn là sự hội tụ của ý chí, niềm tin, khát vọng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. “Chúng tôi sẽ không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu, khai thác tư liệu để qua từng câu chuyện kể, Hoàng Sa thực sự gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận và lan tỏa sâu rộng hơn”, Hiệu chia sẻ.

Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Nhà Trưng bày Hoàng Sa Lê Tiến Công cho biết, đảng viên Nguyễn Văn Hiệu và Võ Thị Thùy Dung là hai viên chức gắn bó với Nhà trưng bày Hoàng Sa từ những ngày đầu đơn vị đi vào hoạt động. Cả hai luôn nỗ lực không ngừng trong nghiệp vụ, có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc hai vợ chồng cùng được kết nạp vào Đảng không chỉ là sự ghi nhận của chi bộ đối với tinh thần phấn đấu của từng cá nhân, mà cũng là kết quả của sự đồng hành, hỗ trợ từ tập thể đơn vị. Đây là dấu mốc quan trọng, vừa là sự khích lệ, vừa là cơ hội để các bạn tiếp tục rèn luyện, cống hiến và xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh.