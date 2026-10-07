Tiếp sức học sinh khó khăn đến trường
Ngày 5-10, Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đến thăm, trao 20 triệu đồng cho Quỹ khuyến học Trường THPT Hồ Nghinh, xã Duy Nghĩa. Số tiền do cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tự nguyện đóng góp, nhằm hỗ trợ công tác khuyến học, động viên học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Dịp này, Trạm CSGT Thăng Bình phối hợp Trường THPT Hồ Nghinh chuẩn bị các điều kiện để ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần xây dựng khu vực cổng trường an toàn, trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tiep-suc-hoc-sinh-kho-khan-den-truong-post359021.html