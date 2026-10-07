Tiếp sức học sinh khó khăn đến trường

Trạm CSGT Thăng Bình trao Quỹ khuyến học Trường THPT Hồ Nghinh, xã Duy Nghĩa.

Dịp này, Trạm CSGT Thăng Bình phối hợp Trường THPT Hồ Nghinh chuẩn bị các điều kiện để ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, góp phần xây dựng khu vực cổng trường an toàn, trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.