Điều kiện đăng ký xét lên giáo viên hạng II

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Hỏi: Tôi đang dạy tại trường THCS, có 21 năm 4 tháng công tác, hiện giữ chức danh Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12).Thành phố đang có đợt xét lên hạng cho giáo viên, xin hỏi, tôi có được đăng ký xét lên hạng II (V.07.04.31) không hay cần phải chuyển hạng III (V.07.04.32) đủ 9 năm thì mới được xét lên hạng II? – Vũ Văn Hoài (vuhoai***@gmail.com).

* Trả lời: Theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT ngày 30/10/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học, thời gian giáo viên giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12) được tính vào thời gian giữ chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32).

Do đó, giáo viên không nhất thiết phải có đủ thời gian giữ hạng III (mã số V.07.04.32) 9 năm khi đăng ký dự xét thăng hạng lên hạng II (mã số V.07.04.31) mà có thể tính cả thời gian giữ hạng được xác định tương đương theo quy định.

Tuy nhiên, khoản 1 Điều 7 Thông tư số 13/2024/TT-BGDĐT quy định một trong số các tiêu chuẩn, điều kiện để được đăng ký dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II là đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32).

Do đó, trước khi đăng ký dự xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng II (mã số V.07.04.31), bạn phải được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.32).

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