3 nữ sinh cùng lớp THPT trở thành bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội

Từ lớp học thêm Sinh học đến giảng đường Y khoa

Phương Anh, Phương Nhi và Huyền Linh vốn học chung lớp 10 đến 12 Sinh 1 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội). Thực tế, ba nữ sinh ở 3 ngôi trường THCS khác nhau đã có duyên quen biết từ lớp 9, trong một lớp học thêm Sinh học để luyện thi học sinh giỏi thành phố và ôn thi vào các trường chuyên.

Ba tân bác sĩ Nguyễn Phương Anh, Lê Ngọc Phương Nhi, Hà Vũ Huyền Linh (từ trái sang phải) từng cùng học lớp Sinh 1, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên. Ảnh: NVCC

Năm lớp 11, cả ba cùng được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia. Huyền Linh đạt giải Nhất, sau đó lọt vào đội tuyển dự thi Olympic Sinh học quốc tế và giành Huy chương Đồng, được tuyển thẳng vào Trường ĐH Y Hà Nội. Phương Anh và Phương Nhi đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia, rồi tiếp tục cùng nhau chuẩn bị cho kỳ thi đại học sau khi tốt nghiệp lớp 12. Cuối cùng, cả ba hội ngộ tại Trường ĐH Y Hà Nội khi cùng trúng tuyển ngành Y khoa.

Sau 6 năm theo học tại Trường ĐH Y Hà Nội, cả ba nữ sinh cùng tốt nghiệp loại Giỏi và mới đây trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú của ngôi trường này.

Tại Match day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội, Phương Anh chọn Phẫu thuật Tạo hình, Phương Nhi chọn Da liễu, còn Huyền Linh chọn Nội khoa.

“Khi biết cả ba đều trúng tuyển bác sĩ nội trú K51, chúng em có cảm giác thật khó diễn tả. Niềm vui ấy như nhân lên gấp bội và xen lẫn sự tự hào bởi mỗi chúng em đều hiểu hai bạn của mình đã cố gắng thế nào", Phương Anh nói.

Cả ba cô bạn cùng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội sau 6 năm học tập. Ảnh: NVCC

Huyền Linh sinh ra trong gia đình có truyền thống ngành y: ông nội là bác sĩ tim mạch, bố làm hồi sức cấp cứu, mẹ theo chuyên ngành nội khoa. Từ nhỏ, Linh được nghe nhiều câu chuyện về nghề y, dần hình thành niềm đam mê, sự ngưỡng mộ và mong muốn theo đuổi nghề thầy thuốc. Càng lớn, Linh càng nhận ra ý nghĩa của nghề này khi có thể trực tiếp giúp đỡ mọi người trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.

Trong khi đó, Phương Nhi lớn lên trong gia đình có nhiều thế hệ là bác sĩ Da liễu. Bố là người truyền cảm hứng cho Nhi nhiều nhất qua cách làm việc mỗi ngày và sự nghiêm túc, tận tâm với nghề.

Phương Anh không lớn lên trong gia đình có truyền thống ngành y. Lựa chọn của cô hoàn toàn theo sở thích cá nhân và sự động viên của hai người bạn.

“Năm lớp 12, hai bạn đã động viên em học Y. Các bạn thường nói em khéo tay, thích vẽ tranh và có mắt thẩm mỹ, thích hợp với việc làm bác sĩ thẩm mỹ. Lúc đó, tưởng chỉ là một câu nói vui của mấy đứa trẻ mới lớn với nhau, nhưng sau nhiều năm học và những trải nghiệm tham gia phẫu thuật nhân đạo cho trẻ em vùng cao, em đã lựa chọn làm bác sĩ nội trú Phẫu thuật Tạo hình. Qua hai bạn và gia đình, em cũng được chia sẻ nhiều kinh nghiệm và có thêm những góc nhìn thực tế về nghề bác sĩ”, Phương Anh nói. Nữ sinh thừa nhận hai người bạn có ảnh hưởng khá lớn đến quyết định của mình.

Ba nữ sinh luôn đồng hành, chia sẻ cùng nhau trong học tập và cuộc sống. Ảnh: NVCC

Ba người bạn, ba lựa chọn chuyên ngành

Cùng gắn bó trong học tập nhưng ba cô bạn có tính cách khá khác biệt. Huyền Linh nhẹ nhàng, nhí nhảnh và thích nhạc K-pop. Phương Nhi hướng nội, kín đáo, chín chắn, còn Phương Anh hướng ngoại, vô tư, thích thể thao, trang điểm và vẽ tranh. Cả ba cho rằng có lẽ những điểm khác biệt đó giúp họ càng dễ bù đắp và chia sẻ với nhau nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

“Dù càng lớn càng bận hơn, không còn gặp nhau mỗi ngày, nhưng khi một trong ba gặp vấn đề gì thì hai người còn lại luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ hết mình”, Huyền Linh nói.

Ba cô bạn thường chia sẻ tài liệu, giảng lại cho nhau những phần kiến thức chưa hiểu và đôi khi đơn giản chỉ là ngồi nói chuyện để người còn lại bớt căng thẳng. Khi vào Trường ĐH Y Hà Nội, cả ba vẫn giữ thói quen lập nhóm học, cùng nhau trao đổi những phần khó hay những ca bệnh phức tạp.

“Chúng em vẫn cạnh tranh nhau, nhưng là kiểu cạnh tranh tích cực. Nhìn thấy bạn cố gắng thì mình cũng muốn cố gắng hơn, nhưng không phải để hơn thua với bạn. Hai người còn lại giống như một thước tham chiếu để mình biết cần nỗ lực thêm”, Phương Nhi nói.

Điều khiến cả ba vui nhất là mỗi người đều chọn được chuyên ngành mình yêu thích.

Khi đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú, Phương Anh (bìa trái) chọn chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình, Phương Nhi chọn Da liễu, còn Huyền Linh (bìa phải) chọn Nội khoa. Ảnh: NVCC

Sau gần 10 năm đồng hành, ba cô bạn sẽ bắt đầu những hành trình khác nhau trong chương trình đào tạo bác sĩ nội trú. Song, ba tân bác sĩ cho rằng họ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau khi vẫn cùng theo đuổi ngành y để chữa bệnh, cứu người.

Ba người bạn đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình bác sĩ nội trú, tiếp tục tích lũy kiến thức và kinh nghiệm để phục vụ người bệnh.