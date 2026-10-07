Vùng Cảnh sát biển 3 phát động Cuộc thi 'Em yêu biển, đảo quê hương'

Buổi phát động được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, kết nối với điểm cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng và 30 điểm cầu tại các trường tham gia dự thi.

Điểm cầu chính tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Phát động cuộc thi, Thượng tá Hoàng Trung Hiếu, đại diện Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh: Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” nhằm tuyên truyền, giáo dục cho học sinh về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến biển, đảo; truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; lịch sử, địa lý, truyền thống quê hương, đất nước.

Việc trang bị cho các em kiến thức về biển, đảo, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo có ý nghĩa thiết thực, lâu dài.

Đại diện học sinh phát biểu.

Em Phan Ngọc Hân, học sinh Lớp 9/7, Trường THCS Tân An chia sẻ: “Em rất vui và háo hức khi được tham gia Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”. Đây là dịp để em cùng các bạn được tìm hiểu thêm và củng cố kiến thức về lịch sử, địa lý, truyền thống quê hương, đất nước; hiểu rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua cuộc thi, chúng em càng thêm trân trọng công lao của các thế hệ cha ông và những cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Từ đó, chúng em sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với biển, đảo Tổ quốc".

Giáo viên, học sinh dự phát động trực tuyến tại một điểm cầu thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Vòng thi cấp cụm xã, phường được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Học sinh trả lời câu hỏi trắc nghiệm do Ban tổ chức biên soạn thông qua phần mềm của cuộc thi. Ban tổ chức lựa chọn tại mỗi cụm thi 100 học sinh có kết quả cao nhất để tham gia phần thi trực tiếp, rồi tiếp tục lựa chọn để tham gia vòng thi cấp tỉnh và các vòng thi chung kết khu vực, chung kết toàn quốc.