Nữ thủ khoa đầu vào UEB đạt 28,83 điểm, giành giải Nhì và điểm 10 Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp

Không đặt mục tiêu thủ khoa

Nhìn lại kỳ tuyển sinh vừa qua, Nhi cho biết, mục tiêu ban đầu của cô là đạt kết quả tốt để trúng tuyển đúng ngành, đúng trường mong muốn, thay vì đặt áp lực phải đỗ đầu. Vì vậy, khi biết mình trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường, đồng thời dẫn đầu ngành Kinh tế quốc tế với 28,83 điểm, Nhi không giấu được sự bất ngờ.

“Khi biết mình trở thành thủ khoa đầu vào của trường và thủ khoa ngành, cảm xúc đầu tiên của mình là bất ngờ và rất vui. Mình nghĩ, thành tích này không chỉ là kết quả của riêng mình mà còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong suốt những năm học THPT, cũng như sự đồng hành của gia đình và thầy cô”, Nhi chia sẻ.

Với cô, danh hiệu thủ khoa là một khởi đầu đáng nhớ, nhưng không phải đích đến. Nhi xem kết quả này như động lực để tiếp tục nỗ lực khi bước vào môi trường đại học với những yêu cầu và kiến thức mới.

Thảo Nhi đạt 28,83 điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, trở thành thủ khoa đầu vào toàn trường và thủ khoa ngành Kinh tế quốc tế của UEB.

Từ thế mạnh Ngữ văn đến điểm 10 Lịch sử

Trước thành tích nổi bật ở môn Lịch sử, Nhi đã sớm bộc lộ thế mạnh ở các môn khoa học xã hội. Trong những năm THCS, cô có ba năm liên tiếp đoạt giải học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp Huyện (cũ). Đến THPT, Nhi tiếp tục phát huy khả năng đọc hiểu, phân tích và hệ thống vấn đề khi tập trung nhiều hơn cho môn Lịch sử. Quá trình ấy mang lại cho cô giải Nhì học sinh giỏi Lịch sử cấp Tỉnh và điểm 10 môn Lịch sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Nhi, Ngữ văn và Lịch sử không phải hai hướng học tập tách biệt bởi cả hai đều đòi hỏi khả năng đọc hiểu, ghi nhớ, phân tích và nhìn nhận vấn đề theo logic. Nền tảng Ngữ văn giúp cô diễn đạt và phân tích tốt hơn; trong khi Lịch sử hình thành thói quen đặt sự kiện trong bối cảnh và kết nối các vấn đề với nhau.

Với Lịch sử, Nhi không lựa chọn cách học thuộc đơn thuần. Cô chia kiến thức theo từng giai đoạn, xác định những sự kiện quan trọng, sau đó tìm hiểu nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa.

“Mình thường tự đặt câu hỏi ‘vì sao’ thay vì chỉ ghi nhớ ‘điều gì đã xảy ra’. Khi hiểu được mạch phát triển của một giai đoạn lịch sử, việc ghi nhớ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều”, Nhi nói.

Song song với việc hiểu bản chất, cô dành thời gian luyện đề, rà soát những phần kiến thức chưa chắc và củng cố thường xuyên. Theo Nhi, sự kết hợp giữa hiểu, hệ thống hóa và luyện tập là yếu tố giúp cô duy trì hiệu quả học tập.

Giai đoạn cuối lớp 12 cũng là khoảng thời gian áp lực nhất khi Nhi vừa phải bảo đảm kết quả trên lớp, vừa ôn thi tốt nghiệp và cân nhắc lựa chọn ngành học. Thay vì tập trung quá nhiều vào kết quả cuối cùng, cô chia thời gian thành những khoảng nhỏ, đặt mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn; duy trì các môn thế mạnh và dành thêm thời gian cho phần kiến thức còn hạn chế.

Thảo Nhi từng giành danh hiệu "Hoa khôi bóng đá" của trường THPT Xuân Trường B.

Bước khỏi vùng kiến thức quen thuộc

Có thế mạnh ở các môn Khoa học Xã hội nhưng Nhi quyết định lựa chọn Kinh tế quốc tế. Quyết định này xuất phát từ sự quan tâm của cô đối với kinh tế, kinh doanh, thị trường và sự tương tác giữa các nền kinh tế trong bối cảnh ngày càng kết nối.

Sau quá trình tìm hiểu, Nhi nhận thấy, ngành Kinh tế quốc tế tại UEB phù hợp với định hướng của bản thân bởi vừa có tính thực tiễn, vừa mở ra cơ hội tiếp cận các vấn đề kinh tế trong phạm vi rộng hơn.

Cô cho rằng, khả năng đọc hiểu, phân tích, tổng hợp thông tin và đặt vấn đề trong bối cảnh - những kỹ năng được hình thành từ quá trình học Ngữ văn và Lịch sử - có thể tiếp tục hỗ trợ việc học Kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, Nhi xác định không thể chỉ dựa vào thế mạnh sẵn có mà cần chủ động bổ sung những kiến thức, kỹ năng còn thiếu.

Bên cạnh học tập, Nhi từng là "Hoa khôi bóng đá "của trường THPT Xuân Trường B và bắt đầu công việc gia sư khi bước vào năm thứ nhất đại học. Những trải nghiệm này giúp cô rèn sự tự tin, khả năng giao tiếp, quản lý thời gian và ý thức trách nhiệm. Đặc biệt, công việc gia sư khiến Nhi nhận ra rằng hiểu một vấn đề và truyền đạt để người khác hiểu là hai yêu cầu khác nhau, đòi hỏi sự kiên nhẫn và linh hoạt.

Bước vào đại học với vị trí thủ khoa, mục tiêu trước mắt của Nhi là thích nghi với môi trường mới, xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc, cải thiện ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và chủ động tìm hiểu sâu hơn về Kinh tế quốc tế. Cô cũng mong muốn tham gia các hoạt động, cuộc thi hoặc dự án phù hợp để tích lũy trải nghiệm.

Từ hành trình của mình, Nhi cho rằng, học sinh chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học cần hiểu rõ năng lực, xác định mục tiêu và kiên trì với kế hoạch đã lựa chọn. Theo Nhi, động lực không phải lúc nào cũng xuất hiện, vì vậy, sự đều đặn và kỷ luật là yếu tố giúp mỗi người duy trì việc học. Cô cũng cho rằng, học sinh cần mạnh dạn thử sức, nhận diện những điểm cần cải thiện và từng bước tiến về phía trước.

(Ảnh: NVCC)