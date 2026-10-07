Từ 6 - 7 điểm môn Sinh học đến tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) với 29,18 điểm

Đặng Nguyễn Ngọc Phương (ngành Sư phạm Hóa học, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng).

Từ điểm số chưa như mong muốn đến 29,18 điểm

Trong kỳ tuyển sinh năm nay, Phương trúng tuyển vào trường với tổng điểm 29,18. Kết quả này đưa nữ sinh trở thành tân thủ khoa tuyển sinh của trường. “Mình biết điểm thi cũng khá cao nhưng để trở thành thủ khoa, thật sự là một điều bất ngờ mà mình chưa lường tới”, Phương chia sẻ. Với nữ sinh, danh hiệu thủ khoa là sự ghi nhận cho những nỗ lực mà cô đã dành cho việc học trong suốt 12 năm.

Ngọc Phương là thủ khoa đầu vào trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng), năm 2026.

Đằng sau kết quả ấy là khoảng thời gian Phương từng cảm thấy áp lực khi điểm số liên tục không đạt như kỳ vọng. Đặc biệt, trong quá trình ôn thi, môn Sinh học từng khiến cô lo lắng nhất. Phương cho biết, trong các bài kiểm tra, thi thử, điểm môn Sinh học thường chỉ ở mức 6 - 7 điểm. Đến tận tháng cuối trước kỳ thi, kết quả vẫn chưa có nhiều chuyển biến. Nữ sinh đưa ra một quyết định khá mạo hiểm: Tạm gác việc học các môn khác để tập trung toàn lực cho môn Sinh học.

Theo nữ sinh, điều quan trọng là hiểu cách đề thi tốt nghiệp THPT được xây dựng, từ đó tập trung vào kiến thức nền tảng, bản chất và lý thuyết của bài học. “Mình không quá chú tâm vào những dạng nâng cao, phức tạp tràn lan trên mạng mà đi sâu vào bản chất, lý thuyết, hiểu sâu về bài học”, Phương nói. Một điểm khác trong cách học của Phương là không ép bản thân phải thức khuya hay học liên tục nhiều giờ. Mỗi ngày, nữ sinh dành khoảng 2 - 3 giờ, tùy thời gian rảnh, để tập trung hoàn toàn cho việc học. Trong khoảng thời gian đó, cô cố gắng hạn chế những yếu tố gây mất tập trung như sử dụng điện thoại hay làm những việc khác. Với Phương, chất lượng của thời gian học quan trọng hơn việc ngồi trước bàn học thật lâu.

Bên cạnh kiến thức, nữ sinh cũng đặc biệt chú trọng đến tâm lý trước và trong kỳ thi. Phương cho rằng, việc giữ tâm lý ổn định giúp bản thân không bị cuốn vào sự hồi hộp, lo lắng. “Thứ mình chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh không chỉ nằm ở kiến thức mà còn ở tâm lý vững chắc trong kỳ thi. Mình cố gắng không để bản thân phải hồi hộp, lo lắng, mà cứ yên tâm, thong thả mà thi”, Phương chia sẻ.

Phương cho rằng, những lần điểm thấp không phải là thất bại. Với cô, mỗi bài kiểm tra chưa đạt kết quả mong muốn lại giúp cô nhận ra những phần kiến thức còn yếu để tiếp tục cải thiện. “Điều quan trọng nhất là mình đã không bỏ cuộc chỉ vì một vài lần chưa đạt được kết quả như mong muốn”, Phương nói.

12 năm học và những ký ức không nằm trên bảng điểm

Trong 12 năm học, Ngọc Phương có 9 năm đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, 3 năm đạt Học sinh Xuất sắc THPT. Nữ sinh từng giành giải Ba môn Sinh học lớp 9 cấp TP. Đà Nẵng, giải Nhì môn Sinh học lớp 10 cấp Trường và giải Nhất môn Hóa học lớp 12 cấp TP. Đà Nẵng.

Đặng Nguyễn Ngọc Phương phát biểu trong Chương trình Khai khóa ‘FRESHERS 2026’ của trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng).

Ngoài việc học, Phương còn cùng tập thể lớp tham gia các hoạt động văn nghệ, văn hóa dân gian. Đó có thể là những buổi tập kéo dài đến tối muộn sau giờ học, những ngày chuẩn bị từ sáng sớm cho các hoạt động của lớp, hay những hôm cùng nhau bán hàng văn hóa dân gian tới tận khuya. Theo nữ sinh, những điều đó tạo nên những kỷ niệm khó quên của tuổi học trò.

Trở thành tân thủ khoa trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) mở ra một chặng đường mới với Phương. Tại giảng đường đại học, nữ sinh mong muốn tiếp tục duy trì kết quả học tập tốt, có thêm những trải nghiệm, trau dồi kỹ năng, mở rộng kiến thức và xây dựng những mối quan hệ lành mạnh.

Từ một nữ sinh từng lo lắng khi điểm Sinh học chỉ ở mức 6 - 7 điểm trong các kỳ thi thử, Phương đã khép lại kỳ thi của chính mình bằng kết quả 29,18 điểm. Với cô, danh hiệu thủ khoa đến bất ngờ, nhưng hành trình để chạm tới kết quả ấy là những tháng ngày được tạo nên từ sự kiên trì, bình tĩnh và quyết tâm không bỏ cuộc.

Ảnh: NVCC