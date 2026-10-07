Cùng em viết tiếp hành trình tuổi thơ

Từ "Tìm người tài đức" năm 1946 đến yêu cầu thu hút, trọng dụng nhân tài hôm nay, câu hỏi là: Chúng ta có thật sự nhìn thấy người tài, tin họ, giao việc cho họ và tạo điều kiện để tài năng ấy trở thành ích lợi cho Nhân dân, cho đất nước hay chưa?