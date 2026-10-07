Hà Nội triển khai đột phá phát triển giáo dục đảm bảo đủ trường, lớp, giáo viên

Ngày 7/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 160-TB/VPTW của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm liên quan đến đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý dứt điểm tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Xây dựng bản đồ số trường lớp, bảo đảm "đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên"

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) được giao làm cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường rà soát toàn bộ hiện trạng mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Trong đó, tập trung xác định rõ quy mô học sinh, số lượng trường, lớp, sĩ số trung bình, các khu vực quá tải hoặc có nguy cơ quá tải, thiếu trường học để đưa ra nhu cầu mở rộng, xây mới theo từng năm.

Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, xác định cụ thể số lượng thừa, thiếu nhằm xây dựng kế hoạch bổ sung đến năm 2030.

Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng quá tải trường lớp, nâng cao chất lượng dạy – học, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện.

Đặc biệt, Thành phố yêu cầu khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về trường, lớp, học sinh, giáo viên. Đây sẽ là căn cứ then chốt để Thành phố quyết định đầu tư, điều tiết và bố trí nguồn lực chính xác, hiệu quả.

Về cơ sở vật chất, các đơn vị phải rà soát các hạng mục tối thiểu và thiết yếu để có phương án khắc phục ngay: từ nguồn tự có của nhà trường, ngân sách địa phương, ngân sách Thành phố đến các dự án đầu tư cần tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, đất đai.

Đổi mới giáo dục thực chất, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai

Thành phố chỉ đạo đổi mới sâu sắc và toàn diện từ quản trị nhà trường, phương pháp dạy và học đến thi, kiểm tra, đánh giá.

Mục tiêu là chuyển mạnh từ lối truyền thụ một chiều, học thuộc, học đối phó sang tăng cường tự học, thực hành, trải nghiệm, tư duy độc lập và năng lực giải quyết vấn đề. Giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ được chú trọng, đặc biệt là đạo đức, nhân cách, sức khỏe tinh thần, lịch sử, văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, Ngành Giáo dục Thủ đô tập trung triển khai lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học phù hợp với từng cấp học và địa bàn, đồng thời nghiên cứu cơ chế huy động chuyên gia, giáo viên nước ngoài hỗ trợ giảng dạy.

Việc tăng cường giáo dục STEM/STEAM, tư duy khoa học và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được đẩy mạnh nhằm phát triển năng lực số cho học sinh.

Đối với nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất danh mục ngành nghề ưu tiên, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đẩy mạnh số hóa và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

Một trong những nhiệm vụ then chốt là rà soát, hoàn thiện dữ liệu giáo dục và đẩy mạnh số hóa hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ.

Thành phố hướng tới phát triển hồ sơ số học tập, ứng dụng AI trong cảnh báo sớm tình trạng thiếu phòng học, trường quá tải hoặc nguy cơ học sinh bỏ học. Nguyên tắc quản lý dữ liệu được quán triệt xuyên suốt: "Mỗi dữ liệu chỉ nhập một lần, sử dụng nhiều lần", bảo đảm kết nối liên thông và an toàn thông tin tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Thành phố yêu cầu siết chặt phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, chuyển mạnh phương thức quản lý từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm" dựa trên dữ liệu số.

Để tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, UBND Thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan. Sở Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra y tế trường học, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường và ban hành quy trình chuẩn cho bữa ăn bán trú.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng các hoạt động nghệ thuật, thể thao trường học nhằm nâng cao tầm vóc, thể trạng học sinh Thủ đô, đồng thời phối hợp xây dựng văn hóa học đường; Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng số, kết nối internet thông suốt và hỗ trợ chia sẻ dữ liệu liên thông.

Tại cấp cơ sở, UBND các xã, phường chỉ đạo rà soát, kiện toàn cán bộ quản lý, thực hiện điều động, tuyển dụng giáo viên đúng thẩm quyền; đồng thời phối hợp với lực lượng Công an địa phương bảo đảm an ninh trường học và an toàn trên không gian mạng.