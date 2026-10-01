Giao dịch an toàn, thuận tiện

Lực lượng công an xã Vạn Linh phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn tại điểm giao dịch xã

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Chi nhánh NHCSXH tỉnh duy trì hoạt động tại 194 điểm giao dịch cấp xã. Lượng tiền mặt, tài sản và hồ sơ tín dụng luân chuyển tại các phiên giao dịch định kỳ là rất lớn. Vì vậy, công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt quá trình hoạt động.

Ông Phan Anh Thắng, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: Chi nhánh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã và lực lượng công an phối hợp bố trí địa điểm giao dịch thuận tiện, an toàn. Đồng thời chỉ đạo các phòng giao dịch trực thuộc chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng xây dựng phương án bảo đảm an toàn tiền mặt trên đường vận chuyển cũng như tại điểm giao dịch; tăng cường công tác phòng ngừa, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Cùng với đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch thường xuyên rà soát điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm giao dịch, bố trí khu vực giao dịch phù hợp, bảo đảm an toàn cho cán bộ và người dân. Hệ thống camera giám sát lưu động cũng được lắp đặt, bố trí tại các phiên giao dịch định kỳ ở các xã, phường để theo dõi, đảm bảo an toàn tài sản của ngân hàng và người dân.

Một trong những yếu tố then chốt giúp các phiên giao dịch diễn ra an toàn là sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an cơ sở. Thiếu tá Đinh Thị Hồng, Phó trưởng Công an phường Kỳ Lừa cho biết: Trên địa bàn phường hiện có 5 điểm giao dịch của NHCSXH, mỗi phiên đều tập trung lượng người khá đông. Công an phường đã chủ động phối hợp với ngân hàng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành các quy định, tự bảo quản tài sản cá nhân và nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo, giả danh cán bộ ngân hàng. Đồng thời, chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra xung quanh trụ sở UBND phường trong các ngày giao dịch định kỳ để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Cùng với lực lượng công an, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và các tổ TK&VV cũng phát huy vai trò nòng cốt. Trước mỗi phiên giao dịch, các tổ chức hội thông báo lịch và hướng dẫn hội viên, hộ vay chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ; đồng thời nhắc nhở người dân chấp hành quy định, giữ gìn trật tự và bảo quản tài sản cá nhân trong quá trình giao dịch.

Chị Lô Thị Hồng, xã Bằng Mạc cho biết: Hằng tháng, khi đến giao dịch, cán bộ ngân hàng và các hội, đoàn thể đều hướng dẫn cụ thể, nhắc nhở người dân giữ gìn tài sản, thực hiện đúng quy định. Đồng thời có lực lượng công an phối hợp bảo đảm ANTT nên chúng tôi yên tâm hơn khi giao dịch.

Bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm giao dịch xã, phường không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ mà còn xây dựng môi trường giao dịch thuận tiện, tạo sự yên tâm cho người dân.