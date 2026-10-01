Rà soát trách nhiệm chính quyền địa phương trong vụ lừa đảo mua nhà ở CT3 Kim Chung

Tại họp báo của Bộ Công an chiều 1/10, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026 tại dự án CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Theo đó, tháng 10/2025, Phan Thùy Linh (SN 1983; thường trú: thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, Hà Nội) và Phạm Thị Mai (SN 1974; thường trú: thôn Đoài, xã Thiên Lộc, Hà Nội) tìm hiểu thông tin công khai của chủ đầu tư và các hội nhóm môi giới bất động sản.

Qua đó, hai đối tượng được biết có khoảng 175 căn hộ nhà ở thương mại thuộc toà CT3 Kim Chung, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc, TP Hà Nội do liên danh Tổng Công ty Viglacera CTCP và Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội (Liên danh chủ đầu tư) đang chuẩn bị mở bán.

Đại tá Nguyễn Đức Long trả lời tại họp báo.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Phan Thùy Linh và Phạm Thị Mai đã đưa ra thông tin gian dối về việc chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại cho các khách hàng tại dự án CT3 Kim Chung. Các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất về việc tìm nhà môi giới và thu tiền nhận đặt cọc từ 200 triệu đồng đến 400 triệu đồng cho mỗi căn hộ. Các đối tượng cũng đưa ra thông tin, sau khi bán được sẽ cho người môi giới từ 20 - 30 triệu đồng/căn hộ.

"Khi có khách hàng đến đặt cọc, các đối tượng sẽ viết "Hợp đồng tư vấn hồ sơ" hoặc "Hợp đồng đặt cọc giữ chỗ" với các khách hàng. Sau khi nhận tiền từ khách, Phạm Thị Mai chuyển một phần số tiền này cho Phạm Thuỳ Linh, một phần Mai giữ lại tiêu xài cá nhân hết. Các đối tượng không hề liên hệ và không đặt cọc với chủ đầu tư dự án CT3 Kim Chung. Quá trình điều tra xác định, với thủ đoạn như trên, hai đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 64 tỷ đồng của 152 khách hàng" - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin.

Về trách nhiệm của chủ đầu tư dự án, theo Đại tá Nguyễn Đức Long, kết quả điều tra cho thấy, các chủ đầu tư dự án CT3 Kim Chung không có mối quan hệ hay bất kỳ thoả thuận pháp lý hay uỷ quyền nào cho Phạm Thị Mai và Phan Thuỳ Linh trong việc đứng ra nhận tiền cọc của khách hàng.

Bản thân hai bị can cũng đã khai nhận hoàn toàn không sở hữu căn hộ nào tại dự án, không quen biết hay liên hệ với các chủ đầu tư dự án. Sau khi nhận tiền đặt cọc mua nhà của các nạn nhân, hai bị can không tiến hành bất cứ thủ tục liên hệ hay chuyển tiền cho chủ đầu tư để đặt mua căn hộ, mà sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt vào mục đích cá nhân.

Về trách nhiệm của chính quyền địa phương, hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn rà soát lại quy trình quản lý, làm rõ có hay không sự buông lỏng, vai trò liên đới của chính quyền địa phương, xử lý nghiêm theo quy định. Khi có kết quả, cơ quan điều tra sẽ thông tin cho cơ quan báo chí...