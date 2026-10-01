Cứu người đàn ông đuối nước, ngừng thở sau khi lật ghe

Lãnh đạo UBND xã Quảng Điền (TP Huế), cho biết, các lực lượng chức năng vừa cứu người đàn ông gặp nạn khi đi đánh cá trên sông Sịa.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 1/10, ông P.V.C. (SN 1979) và N.V.D. (SN 1984, cùng trú phường Dương Nỗ, TP Huế) sử dụng ghe đi thả lưới trên sông Sịa.

Khi đến gần khu vực cầu Vĩnh Hòa (xã Quảng Điền), chiếc ghe bị lật khiến cả hai người rơi xuống sông.

Nhận tin báo, Công an xã Quảng Điền nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường ứng cứu nạn nhân. Trong quá trình cứu hộ, lực lượng chức năng phát hiện ông N.V.D. bị đuối nước, ngừng thở.

Lực lượng chức năng đang cấp cứu cho ông N.V.D

Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Điền lập tức thực hiện sơ cấp cứu rồi chuyển nạn nhân đến Trung tâm Y tế Quảng Điền.

Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Điền, sau khi được cấp cứu, ông D. qua cơn nguy kịch.

Hôm qua (30/9), Đại tá Nguyễn Viết Hoàng - Phó Giám đốc Công an TP Huế trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an TP Huế cho Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài - cán bộ Đội CSGT Đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an TP Huế) vì kịp thời phối hợp hỗ trợ, đưa người dân có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28/9, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Thái Tổ (phường Hương An), Trung tá Nguyễn Thanh Hải và Trung tá Phạm Đắc Tài phát hiện người dân hoảng hốt cầu cứu do người thân có biểu hiện nghi đột quỵ.

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, 2 cán bộ CSGT nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ người bệnh và đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của 2 cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP Huế giúp người bệnh được đưa đến cơ sở y tế trong thời gian sớm nhất, tranh thủ thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ.