Dựng chuyện buôn hàng thanh lý, lừa đảo chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1990, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 7/2025, Hạnh lợi dụng các mối quan hệ quen biết để đưa ra thông tin gian dối về việc có nhiều lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo… cần góp vốn để mua bán, sang tay và hưởng lợi nhuận cao.

Công an thực hiện lệnh khởi tố đối với Trần Thị Mỹ Hạnh.

Để tạo lòng tin, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa được lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, sau đó tự đưa ra giá trị từng lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Những thông tin này được Hạnh dùng để kêu gọi người quen góp vốn.

Sau khi nhận tiền, thay vì đưa vào kinh doanh như cam kết, Hạnh sử dụng một phần tiền của người góp vốn sau để trả gốc và lợi nhuận cho những người góp vốn trước. Cách làm này giúp Hạnh tạo dựng lòng tin, tiếp tục huy động được số tiền ngày càng lớn.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định Hạnh không thực hiện việc mua bán các lô hàng như đã thông tin. Số tiền huy động được được sử dụng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và tiếp tục thanh toán cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.