Phát hiện hầm chứa 3.000 lít dầu chờ bán tại cơ sở kinh doanh phế liệu

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, ngày 1/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC& CNCH) kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại hộ kinh doanh thu mua phế liệu Thắng Hiền (tổ dân phố Khoa Trường, phường Trúc Lâm) do ông L.X.T. (sinh năm 1993) làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện ông H.Đ.C. (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô hút chất lỏng nghi là dầu DO từ bể chứa.

Tại thời điểm kiểm tra, xe hút được khoảng 1.830 lít chất lỏng.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an phường Trúc Lâm làm việc với chủ cơ sở. Ông L.X.T. khai nhận trong bể chứa tại khu đất thuê để kinh doanh phế liệu có khoảng 3.000 lít dầu.

Lực lượng công an phát hiện ô tô đang hút chất lỏng nghi là dầu DO từ bể chứa tại cơ sở thu mua phế liệu của ông L.X.T. (Ảnh: Công an Thành Hoá)

Số dầu này được mua lại từ một số lái xe chạy trên tuyến Quốc lộ 1 với giá 23.000 đồng/lít, sau đó bán cho ông H.Đ.C. với giá 25.000 đồng/lít để ông này mang về Nghệ An bán lại cho các tàu đánh bắt thủy sản.

Lực lượng công an lập hồ sơ và bàn giao cho cơ quan quản lý thị trường để tiếp tục xác minh, làm rõ nguồn gốc số chất lỏng, hoạt động mua bán và các điều kiện kinh doanh có liên quan.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn cháy nổ có thể phát sinh từ hoạt động lưu chứa, sang chiết các loại chất lỏng dễ cháy tại những cơ sở không chuyên kinh doanh xăng dầu.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo các cơ sở, hộ kinh doanh tuyệt đối không tự ý lưu chứa, sang chiết, mua bán xăng dầu khi chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định; chủ động rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn cháy, nổ trong quá trình hoạt động.