Chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX sẽ sang sàn HoSE

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam vừa công bố các mốc thời gian thực hiện việc chuyển cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE), theo lộ trình sắp xếp lại thị trường chứng khoán.

Theo kế hoạch, 23/12 sẽ là phiên giao dịch cuối cùng của toàn bộ cổ phiếu đang niêm yết trên HNX. Các cổ phiếu thuộc diện chuyển sàn sẽ tạm ngừng giao dịch trong hai ngày 24 và 25/12. Trong thời gian này, hoạt động giao dịch trên HoSE và các thị trường khác tại HNX vẫn diễn ra bình thường.

Đến ngày 28/12, các cổ phiếu được chuyển từ HNX sẽ chính thức có phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE.

Việc chuyển sàn chỉ thay đổi nơi tổ chức giao dịch và không làm thay đổi quyền sở hữu đối với số cổ phiếu nhà đầu tư đang nắm giữ.

Tuy nhiên, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp niêm yết, thành viên thị trường và nhà đầu tư chủ động chuẩn bị, phối hợp với hai sở giao dịch để quá trình chuyển giao diễn ra đúng kế hoạch.

Gần 300 cổ phiếu HNX sẽ được chuyển sang giao dịch trên sàn HoSE từ ngày 28/12.

Theo số liệu của HNX, hiện có 299 cổ phiếu đang niêm yết trên sàn này. Trong đó, công nghiệp là nhóm có số doanh nghiệp niêm yết nhiều nhất với 91 doanh nghiệp, tiếp đến là xây dựng với 42 doanh nghiệp và thương mại dịch vụ với 34 doanh nghiệp.

Hiện cổ phiếu niêm yết trên HNX được áp dụng biên độ dao động giá +/-10% mỗi phiên, trong khi mức biên độ trên HoSE là +/-7%. Cơ quan quản lý thị trường hiện chưa công bố phương án điều chỉnh biên độ dao động giá đối với các cổ phiếu sau khi chuyển sàn.

Việc chuyển toàn bộ cổ phiếu sang HoSE nằm trong kế hoạch phân định rõ chức năng và nhiệm vụ giữa hai sở giao dịch.

Theo đó, HoSE sẽ tổ chức giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm. HNX sẽ tập trung vào trái phiếu, chứng khoán phái sinh, cổ phiếu chưa niêm yết và tín chỉ carbon.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam hiện hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn.

Đến hết tháng 6, tổ chức này có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, trực tiếp quản lý hoạt động và hợp nhất số liệu kinh doanh của hai đơn vị thành viên là HNX và HoSE.