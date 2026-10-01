39 người bị khởi tố trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Hoàng Trung

Chiều 1/10, tại họp báo Bộ Công an, Đại tá Phạm Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị liên quan.

Đại tá Phạm Trường Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 39 bị can về 6 tội danh, trong đó có tội Đưa, Nhận hối lộ.

So với thông báo gần nhất của Bộ Công an, số bị can đã tăng thêm 22 người.

Trước đó, tháng 11/2025, Cục C03 thông báo khởi tố 17 bị can trong vụ án này.

Đại tá Phạm Trường Giang thông tin tại họp báo.

Trong đó, Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc công ty; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty NhoNho; Nguyễn Trường, Phó Giám đốc trung tâm này; Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq, và Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Scitech, cùng một người khác bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Các bị can còn lại bị khởi tố về các tội Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cơ quan điều tra, trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc xuất hiện tình trạng mua bán mã số vùng trồng, giấy kiểm nghiệm và vi phạm về kế toán. Những sai phạm này khiến sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc, không bảo đảm tiêu chuẩn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước và ảnh hưởng đến uy tín nông sản Việt Nam.

Ngày 11/12/2025, C03 ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Hoàng Bá Nghị. Trước đó, ông Nghị đã bị khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam nhưng bỏ trốn khi cơ quan chức năng tổ chức thi hành lệnh bắt.

Mở rộng điều tra, ngày 28/7, Bộ Công an thông báo khởi tố, bắt tạm giam ông Hoàng Trung, khi đó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, về tội Nhận hối lộ.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7, và bà Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn, bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Kết quả điều tra bước đầu xác định ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu tạo ra “giấy phép con” để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi số tiền đặc biệt lớn. Hai người còn bị cáo buộc can thiệp, chỉ đạo cấp dưới cấp khống giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; thực hiện mua bán trái phép mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói.

Ông Hoàng Trung bị khai trừ khỏi Đảng ngày 28/7 và sau đó bị kỷ luật buộc thôi việc theo quyết định của Thủ tướng.