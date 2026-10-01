Xe đưa đón học sinh: Siết chặt an toàn từ người lái đến phương tiện

6h45 sáng, những chuyến xe đưa đón học sinh bắt đầu hành trình cho một ngày mới, di chuyển qua từng tuyến phố Thủ đô để đưa các em học sinh đến trường. Tại địa bàn phường Từ Liêm, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cũng triển khai tổ công tác có mặt từ sớm tại khu vực cổng Trường Marie Curie để thực hiện công tác kiểm tra đối với phương tiện này.

Tổ công tác CSGT làm nhiệm vụ kiểm tra xe đưa đón học sinh tại khu vực cổng Trường Marie Curie.

Không chỉ kiểm tra giấy tờ của phương tiện và người điều khiển, cán bộ CSGT trực tiếp kiểm tra các điều kiện an toàn bên trong xe. Từ bình chữa cháy, búa phá kính đến thiết bị chống bỏ quên trẻ em, camera hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe… đều được rà soát.

Tổ công tác cũng đồng thời kiểm tra nồng độ cồn của lái xe, hợp đồng chở khách và danh sách học sinh.

Trao đổi về nhiệm vụ sáng nay, Thiếu tá Nghiêm Đình Cẩn (Cán bộ Đội CSGT số 6) cho biết, xe đưa đón học sinh là loại phương tiện đặc thù, nhận được sự quan tâm rất lớn của xã hội bởi yêu cầu an toàn cho các em luôn được gia đình, nhà trường và xã hội đặt lên cao nhất. Phương tiện phải đạt mọi yêu cầu về an toàn, không được chở quá số người quy định.

Nội dung kiểm soát gồm test nồng độ cồn, hợp đồng chở khách, danh sách học sinh và các thiết bị đảm bảo an toàn trên xe.

Trong sáng nay (1/10), tổ công tác đã phát hiện một số xe chở học sinh được lắp thiết bị chống bỏ quên trẻ em nhưng tại thời điểm kiểm tra thiết bị không hoạt động. Ngoài ra, bình cứu hỏa được trang bị cho xe không được để đúng vị trí quy định.

Lý do được những tài xế xe đưa đón học sinh đưa ra sau khi phát hiện vi phạm là bởi phương tiện bị hỏng cầu trong lúc di chuyển. Những chi tiết tưởng như nhỏ trên mỗi chiếc xe lại có ý nghĩa trực tiếp đối với sự an toàn của học sinh.

Tổ công tác lập biên bản ghi nhận tình trạng, đồng thời yêu cầu đơn vị vận tải khẩn trương khắc phục.

Cảnh sát kiểm tra kỹ từng phương tiện, thiết bị an toàn trên xe.

Một trường hợp vi phạm bị tổ công tác lập biên bản.

Hoạt động này nhằm khuyến cáo các lái xe tuân thủ quy định, hạn chế nguy cơ mất an toàn và bảo đảm mỗi hành trình đến trường của học sinh được thực hiện trong điều kiện an toàn

Cùng thời điểm, tại tỉnh lộ 35 (xã Kim Anh), Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cũng triển khai tổ công tác phối hợp Công an cơ sở làm nhiệm vụ tại khu vực cổng Trường THPT Minh Phú.

Từ thực tế kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp xe đưa đón học sinh chở quá số người quy định; một số phương tiện chưa bảo đảm các yêu cầu liên quan đến hợp đồng vận chuyển và việc bố trí người quản lý học sinh. Trang thiết bị an toàn trên xe cũng bộc lộ những tồn tại. Có phương tiện thiếu búa thoát hiểm, bình chữa cháy hoặc camera hành trình; một số thiết bị đã được trang bị nhưng không hoạt động.

Tổ CSGT kiểm tra xe đưa đón học sinh trên tại tỉnh lộ 35.

Đại úy Trần Văn Dũng (cán bộ Đội CSGT số 15) cho biết, có một vấn đề nổi lên được tổ công tác phát hiện đó là tình trạng phụ huynh tự phát thuê xe ngoài để đưa đón con em mình thay vì thông qua nhà trường để có sự kiểm soát an toàn.

Điều này dẫn đến việc nhà trường không nắm được học sinh sử dụng phương tiện nào, số lượng học sinh trên từng xe cũng như việc các em được đưa đón ra sao. Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến quản lý vận tải mà còn liên quan trực tiếp đến việc kiểm đếm học sinh trong suốt quá trình lên, xuống xe.

Câu hỏi trên được cán bộ CSGT đưa ra với các tài xế xe đưa đón học sinh nhưng không nhận lại được câu trả lời.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý các phương tiện vận tải vi phạm, trong đó có xe đưa đón học sinh, đồng thời chấn chỉnh hoạt động dừng, đỗ tại khu vực trường học nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, những cuộc kiểm tra từ trong nội đô đến ngoại thành cho thấy yêu cầu bảo đảm an toàn đối với xe đưa đón học sinh đang được đặt ra ở nhiều khâu. Đó là chiếc xe phải bảo đảm điều kiện kỹ thuật; các thiết bị an toàn phải được trang bị và hoạt động; lái xe phải chấp hành quy định; số học sinh trên xe phải đúng quy định; hợp đồng vận chuyển phải đầy đủ và quan trọng hơn là phải xác định rõ trách nhiệm quản lý học sinh trong suốt hành trình.

Việc kiểm tra không dừng ở xử lý một lỗi vi phạm cụ thể mà rộng hơn là công tác tuyên truyền, hướng dẫn lái xe khắc phục những tồn tại, chấn chỉnh cách thức đưa đón và yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn.