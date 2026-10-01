Xử phạt hàng loạt cơ sở, cá nhân vi phạm lĩnh vực dược - mỹ phẩm

Cơ sở bị xử phạt nặng nhất là địa điểm kinh doanh số 3 - Công ty Cổ phần Dược phẩm MEDX (địa chỉ tầng 1, số 18 L1-5 VSIP II, đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore II, phường Bình Dương) với tổng số tiền phạt lên tới 172,5 triệu đồng.

Công ty này có hàng loạt các hành vi vi phạm bao gồm: Bán hoặc mua thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế với cá nhân, cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc không đúng phạm vi kinh doanh đã được cấp; Không thông báo website thương mại điện tử hoặc ứng dụng bán hàng với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; Cung cấp thông tin, kinh doanh hoặc buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc hàng cấm kinh doanh trên môi trường internet.

Phòng Kiểm tra - Pháp chế (Sở Y tế TP Hồ Chí Minh) xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cơ sở, cá nhân trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm.

Ở nhóm vi phạm cá nhân, bà Hồ Thị Ngọc Tuyết (địa chỉ 126 Phú Thọ, phường Minh Phụng) bị xử phạt 32,75 triệu đồng do hành nghề dược mà không có chứng chỉ hành nghề (hoặc trong thời gian bị tước quyền sử dụng chứng chỉ) và mua bán thuốc, dược liệu khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc không đúng phạm vi kinh doanh. Bà Tuyết đồng thời bị buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được.

Đối với các vi phạm kinh doanh thuốc hết hạn, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc thuốc đã có thông báo thu hồi, Phòng Kiểm tra - Pháp chế Sở Y tế đã áp dụng hình thức phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc.

Cụ thể, Cơ sở Đức Chính (114 Nguyễn Thượng Hiền, phường Bàn Cờ) bị phạt 13,75 triệu đồng về hành vi mua bán thuốc không rõ nguồn gốc/hết hạn/đã thu hồi và bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Cơ sở này bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược cấp cho bà Đàm Thị Anh Thư trong thời hạn 3 tháng 22 ngày; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiêu hủy toàn bộ số thuốc, dược liệu vi phạm.

Cá nhân bà Đàm Thị Anh Thư (địa chỉ: 89A Lam Sơn, phường Tân Sơn Hòa) cũng bị phạt 3,5 triệu đồng do không hoàn thành chương trình cập nhật kiến thức chuyên môn về dược định kỳ 3 năm theo quy định.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Thuận Mỹ TDM bị xử phạt 15 triệu đồng.

Công ty Cổ phần Bệnh viện Thuận Mỹ TDM (152 Huỳnh Văn Cù, phường Thủ Dầu Một) bị xử phạt 15 triệu đồng do bảo quản, sản xuất, pha chế, cấp phát, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt tại cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại không đúng quy định.

Hộ kinh doanh Cửa hàng dược liệu Thuận Hưng (88 Gia Phú, phường Bình Tiên) bị phạt 2 triệu đồng do không lưu giữ chứng từ, tài liệu liên quan đến lô thuốc. Người chịu trách nhiệm chuyên môn là bà Dương Huỳnh Hoa bị phạt 4 triệu đồng do chưa hoàn thành cập nhật kiến thức chuyên môn.

Các nhà thuốc bị phạt 4 triệu đồng/cơ sở do người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian hoạt động mà không thực hiện ủy quyền theo quy định, bao gồm: Nhà thuốc Ân Phúc (59 Lê Văn Tách, phường Dĩ An), Nhà thuốc Tuệ Lâm 10 (số 25 Lô F, đường N3, KDVTM Sóng Thần, phường Dĩ An), Nhà thuốc Thảo Kim (486 Quốc lộ 1K, phường Đông Hòa), Nhà thuốc Bình Đường 2 (H1, đường số 5, phường Dĩ An), Nhà thuốc An Phú (Ô 94, đường D11, KDC Việt Sing, phường An Phú) và Nhà thuốc Ngọc Trinh 9 (2B đường Thi Sách, phường Vũng Tàu).