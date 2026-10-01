Khởi tố 7 người liên quan loạt Villa xây trái phép ở hồ Đồng Đò

Khởi tố 7 bị can, làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ

Thông tin tại họp báo, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố 7 bị can về các hành vi Đưa, Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ. Đáng chú ý, trong số 7 bị can có ông Nguyễn Văn Hòa, nguyên Trưởng thôn Minh Tân (nay là thôn Thái Vụ).

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội nhấn mạnh do vụ án có liên quan đến các cán bộ thuộc chính quyền và cơ quan quản lý Nhà nước nên lực lượng chức năng đang tiếp tục tổ chức điều tra, mở rộng.

Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội thông tin tại họp báo.

Trước đó, từ ngày 5 đến 7/8, báo Thanh niên đã phản ánh tình trạng nhiều villa, homestay và khu nghỉ dưỡng tiếp tục mọc lên trái phép trong khu quy hoạch rừng phòng hộ Sóc Sơn (xã Kim Anh), làm biến dạng cảnh quan đồi núi.

Quá trình tìm hiểu ghi nhận phản ánh cho thấy các chủ đất phải chi từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng để "quan hệ".

Hà Nội chỉ đạo xử lý nghiêm, chính quyền tiến hành cưỡng chế

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy UBND TP Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xác định những phản ánh về vi phạm tại rừng phòng hộ Sóc Sơn là có cơ sở.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Công an TP Hà Nội được giao nhiệm vụ xác minh vi phạm và làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan.

Đến ngày 1/10, UBND xã Kim Anh đã tiến hành cưỡng chế nhiều công trình vi phạm như Solara Đồng Đò, homestay Huy Hoàng và một công trình trong thung lũng; dự kiến ngày 5/10 tới sẽ tiếp tục cưỡng chế công trình Mer Cafe & Stay.

Lãnh đạo xã Kim Anh cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đo đạc toàn bộ công trình trong ranh giới rừng phòng hộ quanh hồ Đồng Đò, đồng thời xem xét chuyển hồ sơ xử lý theo Điều 228 Bộ luật Hình sự đối với các trường hợp cố tình tái phạm.