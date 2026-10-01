Bộ Công an lưu ý gì sau vụ 'Huấn Hoa hồng', 'Hải Sa Pa'?

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý III năm 2026, Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có những chia sẻ, trả lời các phóng viên về tình hình tội phạm trên không gian mạng.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Toản, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok để phát ngôn và có những phát ngôn lệch chuẩn, kích động bạo lực, dàn dựng mâu thuẫn, cổ xúy cho những lối sống, hành xử theo kiểu giang hồ. Chúng dàn dựng các nội dung trái sự thật, trái với thuần phong mỹ tục nhằm gia tăng lượng tương tác, tăng số lượng người theo dõi trên trang mạng xã hội, tạo lợi thế quảng cáo, lừa dối để bán hàng nhằm thu lợi bất chính, chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức, hành vi, đặc biệt là của giới trẻ.

Thiếu tướng Trần Văn Toản chia sẻ thông tin với báo chí.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh, xử lý các đối tượng này nhằm bảo vệ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nhân dân và làm trong sạch môi trường mạng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung đấu tranh với loại tội phạm này, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực.

"Nhiều đối tượng đã bị khởi tố, điều tra, xử lý, được dư luận xã hội quan tâm và đồng tình, ủng hộ. Những vụ án điển hình như vụ án bắt giữ đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa hồng”) cùng đồng phạm dùng ảnh hưởng trên không gian mạng để thông tin biết trước kết quả xổ số, khiến các bị hại tin tưởng chuyển tiền, từ đó chiếm đoạt tài sản. Cho đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin.

Một vụ án nữa cũng rất được dư luận quan tâm là vụ án bắt giữ đối tượng Vũ Hoàng Hải (tức "Hải Sa Pa"). Hải kinh doanh thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc in logo của "Hải Sa Pa" nhưng thực chất là thịt trâu đông lạnh của Ấn Độ, đã có hành vi lừa dối khách hàng; cùng với vợ là Bùi Thị Kim Tuyến vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tập trung điều tra, xử lý, làm rõ, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Để đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, Cơ quan CSĐT không chỉ điều tra, làm rõ các hành vi hoạt động hiện hành của các đối tượng mà còn tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ tất cả các hành vi vi phạm pháp luật trước đó của các nhóm này để triệt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương sẽ tăng cường tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm đối với loại tội phạm này nhằm giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo vệ người dân, ngăn chặn từ sớm, nhất là về tác động tiêu cực đối với thanh thiếu niên, làm sạch môi trường mạng, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa từ sớm.

Theo Thiếu tướng Trần Văn Toản, Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện trách nhiệm xác thực tài khoản, ngăn chặn, bóc gỡ nội dung độc hại, vi phạm, khóa các tài khoản vi phạm, cung cấp thông tin để phục vụ các hoạt động điều tra và bảo vệ trẻ em theo quy định.

Mặt khác, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các nhà trường, tổ chức đoàn thể, đặc biệt là các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh và sinh viên, nhằm nâng cao nhận thức, sức đề kháng cho giới trẻ trước những thông tin độc hại trên không gian mạng...