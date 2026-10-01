Giá xăng đồng loạt tăng

Hôm nay 1/10, giá xăng E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, lên 26.569 đồng/lít; Giá xăng E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít, lên 27.189 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 780 đồng/lít, xuống 29.717 đồng/lít.

Giá xăng tăng từ chiều nay. (Ảnh: Hồng Hạnh).

Tại kỳ điều hành hôm nay, liên bộ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu với dầu diesel ngưỡng 200 đồng, nhưng không chi quỹ.

Hiện giá xăng dầu đang được hỗ trợ giá nhờ giảm các loại thuế, phí. Hôm qua 30/9, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách thuế đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/10.

Theo đó, thời hạn áp dụng Nghị quyết 25 ngày 30/4/2026 và Nghị định 72 ngày 9/3/2026 của Chính phủ được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Đồng thời, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết 19 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo chính sách được gia hạn, thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) và thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng được đưa về 0. Đối với thuế giá trị gia tăng, các mặt hàng này tiếp tục thực hiện cơ chế không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, nhưng vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn. Theo mức đang áp dụng, xăng khoáng chịu thuế 10%, E5 là 8% và E10 là 7%.