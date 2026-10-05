Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 5/10

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh họa

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng và trung du sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Lâm Đồng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.