Hà Nội: Công trường đường Lĩnh Nam tăng tốc

Những ngày đầu tháng 10, ghi nhận trên tuyến đường Lĩnh Nam, đoạn qua phường Vĩnh Hưng, Hà Nội, cho thấy không khí thi công diễn ra khá khẩn trương. Nhiều máy móc, phương tiện được huy động để thực hiện các hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, cùng với việc công trường được mở rộng, nhiều đoạn đường cũng trở nên chật hẹp, lối đi bị chia cắt bởi các khu vực đang thi công.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Lĩnh Nam có chiều dài tuyến chính khoảng 3,4km, điểm đầu giao đường Tam Trinh, điểm cuối giao đê sông Hồng.

Riêng đoạn từ ngã ba Vĩnh Hưng đến đê Nguyễn Khoái dài khoảng 2,2km, nằm trên tuyến Vành đai 2,5.

Dự án được UBND Tp. Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2013, có điểm đầu giao đường Tam Trinh, điểm cuối giao với đê sông Hồng, chiều dài khoảng 3,4km. Tổng mức đầu tư dự án gần 2.900 tỷ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường được mở rộng với mặt cắt từ 22,5m đến 40m. Để triển khai dự án, thành phố phải thu hồi 98.346m² đất, liên quan đến khoảng 800 hộ dân và 34 tổ chức.

Được biết, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến cơ bản hoàn tất. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí, công trường vẫn ngổn ngang đất đá, hố đào; hệ thống điện, cáp viễn thông và cống thoát nước đang được triển khai, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại một số vị trí, máy móc được tập kết sát khu vực nhà dân; đất đá, vật liệu xây dựng nằm dọc tuyến. Nhiều đoạn đang đào nền, thi công cống và ép cừ. Hệ thống điện, cáp viễn thông tại một số vị trí vẫn phải xử lý, di chuyển để phục vụ thi công.

Ông N.T.T một hộ kinh doanh chia sẻ, từ khi khu vực trước cửa được đào để phục vụ thi công, lượng khách giảm đáng kể do việc tiếp cận cửa hàng trở nên khó khăn.

Lối vào nhà, cửa hàng bị thu hẹp; bụi, tiếng máy móc và phương tiện thi công xuất hiện thường xuyên.

Đặc biệt, tại những vị trí có cửa hàng kinh doanh nằm sát mặt đường, việc tiếp cận trở nên khó khăn hơn. Có nơi người dân phải dựng xe ở phía ngoài rồi đi bộ vào nhà hoặc cửa hàng.

Sau những trận mưa, đất tại khu vực đang thi công có thể trở nên lầy lội, trong khi thời tiết khô ráo lại phát sinh bụi từ hoạt động của máy móc và phương tiện.

Việc đẩy nhanh tiến độ dự án được đặt trong bối cảnh Hà Nội yêu cầu nhà thầu bảo đảm mục tiêu thông xe kỹ thuật trước ngày 10/10/2026. Trước đó, thành phố đã yêu cầu nhà thầu chính là Công ty TNHH Tập đoàn Caspi có giải pháp tăng tốc thi công do tiến độ chưa đáp ứng yêu cầu.

Việc mở rộng đường Lĩnh Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra một trục giao thông rộng và đồng bộ hơn, giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Nam Hà Nội.