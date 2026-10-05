Đẩy nhanh tiến độ dự án quản lý đa thiên tai sông Nậm Rốm

Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh thi công gói thầu xây lắp số 4.

Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tại các gói thầu, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động làm việc liên tục, tập trung hoàn thiện những hạng mục dự án. Các đơn vị tổ chức nhiều mũi thi công đồng loạt, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các phần việc theo kế hoạch.

Từ cuối tháng 8, Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh tập trung nguồn lực để hoàn thành khối lượng công việc tại gói thầu số 4. Khi thời tiết thuận lợi, công ty huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công cả ca đêm nhằm bù đắp tiến độ. Ông Nguyễn Minh Tiến, cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh cho biết: “Hiện nay, công ty duy trì 4 tổ thi công với hơn 60 người, cùng 15 - 20 xe ô tô và 9 máy xúc, máy lu để triển khai đồng loạt các hạng mục. Các tổ thi công thực hiện theo phương châm làm đến đâu gọn đến đó; đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, giải ngân ngay khi đủ điều kiện. Công ty quyết tâm huy động tối đa nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các hạng mục theo tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư”.

Gói thầu xây lắp số 4 do Công ty TNHH Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh thực hiện có giá trị hợp đồng 88.638 triệu đồng. Đến nay, giá trị thực hiện ước đạt 82.173 triệu đồng, tương đương 92,71% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, một số hạng mục thuộc tuyến kè chưa hoàn thiện. Trong đó, tuyến kè đứng đạt 1.220/1.493m; bê tông khung dầm đạt 869/1.494m; lắp đặt tấm đan đạt 21.587/45.758 tấm; bê tông đường dạo đạt 94/482m. Đặc biệt, hạng mục trồng cây xanh chưa triển khai, với khối lượng 108 cây. Đây là những phần việc đang được nhà thầu tập trung thực hiện để bảo đảm hoàn thiện đồng bộ các hạng mục của gói thầu.

Đối với các gói thầu xây lắp chưa hoàn thiện, các đơn vị tổ chức thi công theo kế hoạch. Trong đó, đập dâng số 1 và đập dâng số 2 đã hoàn thành; nhà quản lý đập dâng số 2 tiếp tục hoàn thiện. Hạng mục cải tạo kè từ đập dâng hiện hữu đến cầu Thanh Bình cơ bản hoàn thành các phần việc chính gồm: Hệ thống điện, lan can, lát đá đường dạo, cầu nối, bậc nghỉ, chòi vọng cảnh, nạo vét và đường xe máy qua đập. Đối với tuyến kè xây dựng mới, nhiều hạng mục đã đạt khối lượng cao. Tuyến kè đứng thi công được 13.756/14.659m, đạt 93,84%; bê tông khung dầm kè mái nghiêng đạt 86,21%; sản xuất tấm đan đúc sẵn đạt 78,60% và lắp đặt tấm đan đạt 72,85%. Hạng mục hàng rào xây đã hoàn thành toàn bộ 2.507m. Bên cạnh kết quả đạt được, một số hạng mục vẫn còn khối lượng lớn cần tiếp tục triển khai đẩy nhanh tiến độ. Bê tông đường dạo đỉnh kè đạt 60,25%; lắp đặt lan can đạt 54,27%; xếp rọ đá đạt 47,21% và trồng cây xanh đạt 48,12%.

Nhiều hạng mục thi công đạt khối lượng cao song áp lực tiến độ trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Theo kế hoạch, dự án phải hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong tháng 12/2026. Vì vậy, việc đẩy nhanh thi công, kiểm soát chất lượng và bảo đảm tiến độ giải ngân đang là nhiệm vụ trọng tâm được chủ đầu tư tập trung thực hiện.

Đối với gói thầu xây lắp số 8, gồm thi công xây dựng và thiết bị các hạng mục bổ sung đoạn từ thượng lưu cầu Thanh Bình đến cầu A1, Ban Quản lý dự án đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng ngày 14/9/2026. Ngay sau khi ký hợp đồng, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương triển khai thi công tại khu vực được bàn giao mặt bằng. Ưu tiên gia công, chế tạo, đặt hàng thiết bị, vật tư, phụ kiện có thời gian sản xuất, cung ứng dài và tổ chức các công việc có thể triển khai song song tại hiện trường. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành gói thầu trong tháng 12/2026, bảo đảm đồng bộ với các hạng mục khác của dự án.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, lũy kế kế hoạch vốn của dự án là 866,754 tỷ đồng. Đến ngày 27/9, giải ngân đạt 758,591 tỷ đồng, tương đương 87,52%. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 được giao 266,388 tỷ đồng, đã giải ngân 158,225 tỷ đồng, đạt 59,40% kế hoạch vốn giao.

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết: “Ban tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công gắn với tiến độ giải ngân; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu kịp thời đối với khối lượng hoàn thành đáp ứng yêu cầu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán ngay khi đủ điều kiện. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc quản lý, thanh toán và sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành. Theo kế hoạch, chủ đầu tư phấn đấu cơ bản hoàn thành các gói thầu xây lắp số 1 đến số 7 trong tháng 10/2026; gói thầu số 8 hoàn thành trong tháng 12/2026”.

Với khối lượng công việc còn lại lớn, thời gian thực hiện không dài, việc tăng tốc thi công, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các nhà thầu có ý nghĩa quyết định đối với tiến độ dự án. Quyết tâm hoàn thành công trình đúng kế hoạch sẽ góp phần phát huy hiệu quả đầu tư, tăng cường năng lực phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn đời sống người dân và tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang, đồng bộ.