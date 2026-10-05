Xăng 27.000 đồng/lít, xe máy phổ biến tốn bao nhiêu tiền mỗi tháng?

Từ 15h ngày 1/10, giá xăng E10 RON95-III được điều chỉnh tăng 102 đồng/lít, lên mức tối đa 27.189 đồng/lít; E5 RON92 tăng 172 đồng/lít lên tối đa 26.569 đồng/lít. Đây là lần tăng thứ 5 liên tiếp của hai loại xăng.

Mức giá trên được sử dụng để tính chi phí nhiên liệu trong bài viết này. Với người sử dụng xe máy hằng ngày, cách dễ hình dung tác động của giá xăng là quy đổi thành chi phí trên mỗi 1.000 km.

Xe nào tốn nhiều tiền xăng hơn?

Lấy mức giá tối đa 27.189 đồng/lít của E10 RON95-III để tính, đồng thời sử dụng mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố trong thông số kỹ thuật của từng mẫu xe, chi phí nhiên liệu của một số mẫu xe máy phổ biến có thể ước tính như sau:

Nguồn dữ liệu do tác giả cung cấp. Ảnh được tạo bởi Gemini.

Honda Vision 2026 có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 1,82 lít/100 km, trong khi Wave Alpha ở mức 1,72 lít/100 km.

Ở nhóm xe tay ga 125 cc, Lead 2026 có mức tiêu thụ được công bố là 2,1 lít/100 km; Air Blade 125 khoảng 2,12 lít/100 km và SH Mode 125 khoảng 2,16 lít/100 km.

Cách tính rất đơn giản: với mức tiêu thụ 2 lít/100 km, xe cần khoảng 20 lít xăng cho 1.000 km. Nhân với giá 27.189 đồng/lít, chi phí nhiên liệu là khoảng 544.000 đồng.

Trong nhóm xe trên, Wave Alpha có chi phí nhiên liệu thấp nhất, khoảng 468.000 đồng cho mỗi 1.000 km. SH Mode 125 ở mức cao nhất, khoảng 587.000 đồng. Chênh lệch giữa hai mẫu xe là khoảng 120.000 đồng nếu cùng chạy 1.000 km.

Đi 1.000 km/tháng, tiền xăng chưa đến 600.000 đồng

Lấy mốc 1.000 km mỗi tháng để so sánh, những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong bảng tiêu tốn chưa đến 500.000 đồng tiền xăng, trong khi các mẫu xe tay ga 125 cc nằm quanh mức 570.000-590.000 đồng.

Nếu quãng đường tăng lên 1.500 km mỗi tháng, chi phí tương ứng sẽ tăng lên khoảng 701.000-881.000 đồng.

Ngược lại, người chỉ đi khoảng 500 km mỗi tháng sẽ tiêu khoảng 234.000-294.000 đồng tiền xăng, tùy mẫu xe.

Các con số trên cũng cho thấy dung tích động cơ không phải yếu tố duy nhất quyết định chi phí nhiên liệu. Hai mẫu xe có dung tích gần tương đương là Wave Alpha 110 và Vision 110 có mức tiêu thụ công bố lần lượt 1,72 và 1,82 lít/100 km. Trong khi đó, các mẫu xe tay ga 125 cc trong bảng đều có mức tiêu thụ trên 2 lít/100 km.

Tuy nhiên, đây là phép tính dựa trên mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố, không phải mức tiêu thụ thực tế của từng người. Lượng xăng tiêu thụ ngoài đường còn phụ thuộc vào tốc độ, mật độ giao thông, tải trọng, thói quen tăng giảm ga, tình trạng xe và điều kiện đường sá. Vì vậy, chi phí thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn con số tính toán.

Một điểm khác cũng cần lưu ý là bài toán trên chỉ tính tiền nhiên liệu. Chi phí sử dụng xe thực tế còn gồm dầu máy, bảo dưỡng, lốp, ắc quy, phanh và các hạng mục hao mòn khác.

Ở mức giá hiện nay, điều đáng quan tâm không chỉ là một lần đổ đầy bình tốn bao nhiêu tiền mà còn là chi phí tích lũy theo quãng đường. Với người chạy xe 1.000 km mỗi tháng, chỉ cần mức tiêu thụ chênh nhau 0,4 lít/100 km, khoản tiền xăng đã khác nhau khoảng 109.000 đồng mỗi tháng. Nếu quãng đường sử dụng tăng lên, khoản chênh lệch này cũng tăng tương ứng.