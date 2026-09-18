Giá vàng bật tăng mạnh mẽ

Mở cửa phiên giao dịch sáng 18/9, Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC), Doji đều niêm yết giá mua vào 144 triệu đồng/lượng; giá bán 147 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 3 triệu đồng/lượng.

Bên phân khúc vàng nhẫn, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,5 - 146,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 146,6 – 147,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Nhiều tổ chức tài chính lớn có nhận định lạc quan về giá vàng cuối năm.

Giá vàng trong nước bật tăng khi giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh nhờ đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm. Trên sàn Kitco, giá vàng hợp đồng giao ngay đang được niêm yết ở mức 4.354,4 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 18/9: 1 USD = 26.200 VND, sau khi cộng thêm các loại thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 137,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 9,6 triệu đồng/lượng vào sáng ngày 18/9.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) cũng cho rằng nhu cầu từ ngân hàng trung ương và các nhà đầu tư dài hạn tiếp tục tạo lực đỡ cho giá vàng. Theo tính toán của tổ chức này, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, mỗi 20-30 tấn vàng được ngân hàng trung ương mua thêm có thể tương ứng với mức tăng khoảng 1% của giá vàng.