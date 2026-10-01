Hải Phòng mở rộng kết nối, đưa sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử

Ngày 1/10, Sở Công Thương thành phố Hải Phòng phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương tổ chức Hội chợ Thương mại điện tử năm 2026 với chủ đề "Kết nối vùng, mở rộng thị trường".

Hội chợ có quy mô 35 gian hàng của các sàn thương mại điện tử; doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghệ số, thanh toán điện tử, logistics; các đơn vị giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của Hải Phòng và các địa phương.

Qua đó, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực chuyển đổi số, mở rộng kênh bán hàng và thị trường tiêu thụ.

Người dân tham quan và trải nghiệm các gian hàng sản phẩm OCOP. Ảnh: TD.

Hội chợ cũng góp phần tăng cường liên kết vùng trong phát triển thương mại điện tử, kết nối cung cầu trực tuyến, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác lâu dài giữa doanh nghiệp địa phương với các sàn thương mại điện tử, đơn vị logistics, đối tác phân phối và thanh toán số.

Điểm nhấn của hội chợ Thương mại điện tử năm 2026 là không gian trải nghiệm công nghệ số đa chiều, giúp người tham quan trực tiếp trải nghiệm các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR, tìm hiểu các giải pháp công nghệ tiên tiến. Sự kiện cũng tạo cơ hội kết nối với các sàn thương mại điện tử lớn như Amazon, Tiktok Shop, Shopee, Hi One….

Hội chợ bố trí khu vực trình diễn livestream bán hàng, với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cùng các chuyên gia, KOLs/KOCs. Theo đó, các phiên livestream quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm đặc trưng của Hải Phòng, các tỉnh, thành phố phía Bắc đã diễn ra sôi động.

Tại hội chợ, các chủ thể sản xuất được tiếp cận phương thức bán hàng trực tuyến, nâng cao năng lực chuyển đổi số và mở rộng kênh phân phối.

Nhiều đơn vị quan tâm tìm hiểu về cách thức hoạt động trên sàn Amazon. Ảnh: TD.

Trong khuôn khổ hội chợ, hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thương mại điện tử cùng các chương trình tập huấn, workshop về livestream, xây dựng gian hàng trực tuyến, ứng dụng AI và marketing số được tổ chức. Nội dung tập trung cập nhật xu hướng mới nhất, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nâng cao kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số.

Hội chợ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 1/10 đến hết ngày 2/10/2026 (Thứ 5 – Thứ 6) tại Trung tâm Hội nghị – Biểu diễn thành phố (đường Trần Kiên, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng).