Giá vàng trong nước giảm nhẹ, SJC về ngưỡng 143,8 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 140,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. (Ảnh: TTXVN)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (1/10), giá vàng trong nước quay đầu giảm nhẹ sau khi bật tăng vào hôm qua, trong khi đó tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng giảm thêm 3 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Cùng xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 140,5-143,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng. Còn giá vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở ngưỡng 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), chưa có biến động.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.154 USD/ounce, giảm khoảng 20 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới là 13 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.624 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.740-26.150 đồng/USD (mua vào-bán ra), Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.770-26.150 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng; Ngân hàng Vietinbank giao dịch ở mức 25.706-26.151 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 16 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.750-26.150 đồng/USD (mua vào-bán ra), chưa có biến động./.